Solange Gomes quer negociar podcast com artistas e personalidades Ela quer um programa para chamar de seu. Comunicadora pretende em breve fazer seu projeto no Rio de Janeiro

Solange Gomes tem muitos planos para o futuro (Reprodução/Redes Sociais)

Solange Gomes, eterna musa da Banheira do Gugu, capa de revista, finalista de A Fazenda 13 e campeã da Ilha Record 2, jantou ontem à noite comigo, com sua filha Stephanie Gomes, ex-A Fazenda 14, Alex Gallete, o jornalista Bruno Tálamo e sua esposa, Adriane Motta.

Além de escritora e várias participações na TV, Solange Gomes já teve uma coluna para chamar de sua no Observatório dos Famosos.

Segundo a própria Solange, ela pretende negociar com uma emissora a ideia ter um podcast no Rio de Janeiro e lá receber artistas e personalidades.

A noite foi regada a boas risadas. Relembramos algumas polêmicas e, é óbvio, muitaaaa fofoca. Afinal, quando os comunicadores se juntam não podem faltar é babado forte!

Solange Gomes acabou de voltar da Argentina, onde gravou Acerte ou Caia, que começará em agosto na RECORD com apresentação do Tom Cavalcante.

Recentemente, ela está cuidando da carreira artista da ex-A Grande Conquista 2 Poli Roberta. A boiadeira vem crescendo e ganhando a mídia graças à madrinha influente. A boiadeira está na Europa e em breve retorna ao Brasil para compromissos profissionais. Será que vem A Fazenda 16 por aí?

Solange não foge da treta e me contou que deu o que falar recentemente suas opiniões sobre o reality De Férias Com Ex. Renderam tantos comentários os babados do reality que eu acho que foi puro marketing. Será?

Sol é amiga dos amigos, sempre opinativa, tem assunto para tudo, merece sempre reconhecimento da mídia. Afinal, quando ela chegou nesse meio era tudo mato, e precisou correr para muitos andar. É uma mulher guerreira, forte e à frente do seu tempo.