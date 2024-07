Stéfani Bays é destaque na TV e nas redes sociais!

‌



A+

A-

Stéfani Bays Divulgação

Stéfani Bays está integrando o elenco do reality show “De Férias com o Ex: Diretoria”, que é transmitido pela plataforma de streaming Paramount e pelo canal de televisão MTV Brasil. A influenciadora está sendo destaque dentro e fora do programa e atualmente também foi indicada para concorrer ao MTV MIAW, e está concorrendo na categoria “Realeza do Reality”.

Apenas Stéfani Bays e a cantora Anitta estão concorrendo a alguma categoria do MTV MIAW deste ano, a entrega do prêmio será transmitido no dia 16 de julho, terça-feira, às 21h10 pela MTV Brasil.





Batemos um papo bem interessante com a maravilhosa Stéfani Bays, confira abaixo:

Publicidade

Erick: Participaria de algum reality da Record, tipo a Fazenda?

Bays: No momento nenhum. Acredito que a oportunidade da Fazenda em que participei, que foi a 12, foi perfeita pra mim, então não me vejo em A Fazenda novamente.

Publicidade





Erick: Entraria na Fazenda 16?

Bays: Será que o convite da Fazenda 16 veio? (Brincou ela). Mas como eu disse, não participaria, não.





Erick: Como foi o De Férias com o Ex: Diretoria?

Bays: O ‘De Férias com o Ex: Diretoria’ foi completamente diferente, garanto que foi o mais difícil para mim disparado, em comparação com os outros que já fiz. É uma responsabilidade todos esperarem que você entregue o entretenimento que você já fez em um reality que pede isso ao mesmo tempo que você quer apenas fazer da sua participação mais leve e aproveitar o momento. Mas claro que a Stéfani raiz do De Férias com o Ex Brasil ainda habita em mim. Eu sempre digo que cada reality pede uma persona diferente, então continuem assistindo que logo, logo vocês assistiram que a leoa que habita em mim aparecerá.





Erick: Você e a Anitta são as únicas brasileiras indicadas para o MIAW? Como está sendo isso?

Bays: Para mim está sendo uma honra, e sei que isso não se baseia só pela minha participação no ‘De Férias com o Ex: Diretoria’, mas sim como uma verdadeira CEO do De Férias com o Ex que sou, querendo muitos ou não. Estou completamente realizada e ficarei mais realizada ainda se esse prêmio vier as minhas mãos.





Erick: Está feliz no momento?

Bays: Estou muito feliz, está sendo uns dos melhores pós reality que já tive até hoje, surreal o carinho do público que vem me acompanhando e que estavam pedindo pelo entretenimento que entrego em reality sendo ele valendo dinheiro ou entretenimento raiz como muita ousadia e gritaria (risos).





Erick: Como tem sido ser destaque por onde passa?

Bays: Uma coisa é mais que certa, é que tiro reality de letra né, uma vez me chamaram de cria de reality, mas é claro né meu amor não é atoa que quem me falou isso fez apenas uma participação no qual foi fracassada e eu continuo voltando para as telinhas entregar entretenimento e o que o público pede por mais que isso me tire um pouco a sanidade mental mas que trabalho bem feito não afeta um pouco, não é mesmo? Então, cria de reality não mas uma realitystar eu diria. (Risos)





Erick: Faria mais algum reality? Se sim qual?

Bays: No momento estou focada em outras coisas na minha vida, como cuidando de outras áreas que estarei atuando no próximo ano então esse ano de 2024 é só um preparo para o que está por vir… assim como pode ser que eu desapareça e foque em outras coisas.Tenho quase 30 anos eu sonho muito em construir minha própria família e ter outros focos. Então eu diria que de reality estou aposentada assim que terminar o De Férias Com o Ex: Diretoria.





Erick: Algum plano para o futuro?

Bays: O futuro é um pedaço do que estou vivendo agora, eu não costumo falar sobre o que estou preparando para que tudo ocorra bem e no tempo certo. Então a única coisa que eu garanto é que o futuro é um pedaço do agora ou seja preciso viver o agora para colher lá na frente, o futuro é um problema para a Stéfani do futuro. E eu só revelar que meu foco é minha saúde mental.