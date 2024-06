Stephanie Gomes sofre ataques na internet após passar por cirurgia plástica

Alto contraste

Stephanie Gomes é mais uma vítima de haters na internet (Reprodução/Redes Sociais)

A Stephanie Gomes, que participou da primeira edição de A Grande Conquista, recentemente fez cirurgia plástica para ficar ainda mais bela. Ela está com cintura e silhueta desenhadas.

Mesmo com corpo em forma, com carisma único e nada polêmica, ela vem recebendo ataques envolvendo a sua beleza. Ela é filha da eterna ex-musa do Gugu, a Solange Gomes. Com isso, já é alvo dos holofotes desde que nasceu.

É um absurdo o que fazem com as pessoas na internet. Muitos acham que é terra sem lei, muito ódio gratuito. Mas, digo de coração para Stephanie: não absorva nada dos haters. E siga sua vida brilhando!

A gatinha está com projeto de focar nas suas redes sociais, seguindo o nicho em dicas de beleza para cabelos cacheados e dicas de make.

Essa semana ela esteve nos estúdios da RECORD junto com sua mãe e bateu um papo com o apresentador Bruno Tálamo. Assisti à entrevista e ainda agradeço o carinho ao ser citado.

Independentemente de corpo magro ou gordo, de cor ou de gênero, as pessoas merecem ser respeitadas. Tem muita gente adoecendo por conta de pessoas que usam a tela para fazer maldade. Mas o segredo é não dar palco e nem valor para quem não tem.