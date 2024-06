Sucesso no axé music, Netinho inova com projeto em homenagem a Luiz Gonzaga Show tem os clássicos do forró eternizados pelo rei do baião

Alto contraste

A+

A-

Netinho faz shows em homenagem a Luiz Gonzaga Reprodução/Redes Sociais

O cantor Netinho, um dos precursores do axé music que foi lançado nos anos 80 e ganhou o Brasil com a energia contagiante e alegria das canções, é um artista versátil e nada limitado em relação ao estilo musical. Ele vendeu milhões de discos e se tornou um dos maiores artistas do país. Netinho canta axé, contagia o público com seu romantismo e, agora, inovou com uma linda e justa homenagem ao rei do baião Luiz Gonzaga com um show com clássicos do forró.

Ousado e sempre inovando. Em 1990, o baiano levou o trio elétrico para a Itália em plena Copa do Mundo para torcer pelo Brasil. Ele também levou o trio elétrico para o Rio de Janeiro e arrastou uma multidão em Copacabana.

Netinho anunciou o novo projeto em abril. O cantor acaba de fazer o lançamento do tributo ao rei do baião e ao forró. Após muitas expectativas dos fãs, o cantor fez o primeiro show da turnê justamente na cidade natal do artista, Santo Antônio de Jesus, na Bahia, em uma das festas dos festejos juninos mais tradicionais da região no Espaço do São João.

O artista faz uma grande homenagem e presenteia os fãs com um show de muito bom gosto, com canções eternizadas com enredo da saga do povo nordestino, lutas, conquistas e superação, em ritmos contagiantes como o xote, baião e xaxado, retratando a energia e felicidade.

Publicidade

“Estou muito feliz com o resultado e resposta do público que se divertiu muito. É lindo demais ver as famílias reunidas felizes celebrando a vida. Foi ainda mais especial por ser na cidade onde eu nasci. O projeto continua até agosto e convido todos para este grande arrasta-pé com músicas positivas para saudarmos Luiz Gonzaga e aos festejos juninos. Com a zabumba, sanfona e triângulo no palco, vamos todos entrar no clima e nos divertir muito. Ainda levo a boneca de pano chamada Sebastiana e juntos vamos dançar e animar o público. Claro que não pode faltar o Axé e o show termina em muito alto astral com meus maiores sucessos”, vibra Netinho.

O projeto que foi criado e dirigido pelo próprio cantor e será realizado entre os meses de junho e agosto, paralelo ao trabalho do artista que segue com a turnê do show de axé music Ressurreição.

Publicidade

“Sou amante da música regional e grande fã do rei do baião. Produzi este show especial para as festas juninas com releituras de clássicos de Luiz Gonzaga, como Asa Branca, Sanfoninha Choradeira, Pau de Arara e O Xote das Meninas”, comenta Netinho.

Estão no repertório também grandes hits do ritmo nordestino tradicional, como Espumas ao Vento, Feira de Mangaio, Isso Aqui Tá Bom Demais e Paixão Errada, todos cantados pela voz doce de Netinho.

Publicidade

E, para completar a festa, depois do forrobodó, vem um pot-pourri de axé com os 10 mega sucessos de todos os tempos do cantor, como Preciso de Você, Beijo na Boca, Aconteceu e Milla.

No próximo sábado, 29 de junho, Netinho vai levar o projeto a Ilhabela em São Paulo.