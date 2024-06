Ticiane Pinheiro comemora aniversário com almoço para os amigos e surpresa no camarim Ela é própria festa, e faz alegria de milhões de brasileiros

Ticiane Pinheiro acabou de fazer aniversário (Reprodução/Redes Sociais)

A belíssima Ticiane Pinheiro, apresentadora da RECORD, foi a aniversariante do domingo. Além de fazer um almoço para os amigos na semana passada, ela recebeu na sexta-feira uma surpresa no seu camarim preparada pela sua equipe. Além, claro, de muitas homenagens nas redes sociais.

Filha da eterna Garota de Ipanema, a Helô Pinheiro, que fez questão de fazer um vídeo parabenizando a amada filha com uma mensagem bem carinhosa.

Tici, que está há muitos anos à frente do Hoje Em Dia, é conhecida pelo seu carisma tanto em frente às câmeras como nos bastidores. Ela é do tipo que não faz tipo, mas sim é pura autenticidade que apaixona. Ela é casada com o jornalista César Tralli e mãe de Rafa e Manu.

Sempre sorridente, é do tipo de pessoa que não tem tempo ruim. Passando aqui para mais uma vez desejar tudo de melhor e muita saúde. Afinal ela merece!

Levanta Rio Grande

A apresentadora Patrícia Poeta e a empresa de comunicação Caldi se uniram ao canal Futura para um evento em prol do Rio Grande do Sul. Artistas como Roberta Miranda, Wanessa Camargo, Latino, Marília Tavares, Tierry marcaram presença no evento.

Levanta Rio Grande II

Quem marcou presença no palco do Levanta Rio Grande a convite da apresentadora Patrícia Poeta foi o ex-A Grande Conquista e cantor Clevinho Santana. Ele esteve no evento e ainda foi no palco e dançou com cantor Tierry.

Icônica

Festejos juninos combinam muito com a cantora Elba Ramalho. Conhecida pelo autêntico forró, ela fez a festa ontem aqui na Grande São Paulo, na cidade de Barueri. Para mim, Elba é para tocar o ano inteiro. Afinal, seu repertório é dos melhores.

Saiu Amada

Cátia Paganote (Edu Moraes/RECORD)

Sabe quando você mesmo de longe sente que a pessoa está feliz com tudo que tá acontecendo? É o que estou achando da ex-paquita Cátia Paganote. Ela foi eliminada de A Grande Conquista 2, mas está sendo recebida aqui fora com muito amor por onde passa. E olha que ela não tem parado!

Empreendendo

O ex-vileiro Heitor Ximenes, que fez parte da primeira parte de A Grande Conquista 2, lançará em breve uma linha de óculos. Como modelos, ele usou amigos que ganhou dentro do confinamento. Inclusive, ele sempre é visto com ex-vileiros em festas e eventos.

