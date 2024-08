Vida Vlatt e Emerson França estreiam no teatro com ‘Dupla do Baralho’ O espetáculo propõe uma interação com a plateia, que participa ativamente com os personagens, garantindo muita diversão Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 16/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 16h00 ) ‌



Vida Vlatt e Emerson França estreiam no teatro com “Dupla do Baralho” Reprodução/Divulga

A atriz Vida Vlatt estreará, juntamente com o radialista e ator Emerson França, uma nova comédia. Após o sucesso de bilheteira de “Tô Velha, Mas Tô na Moda”, Vlatt retorna ao Teatro Jardim Sul para mais um humorístico. “Dupla do Baralho” reúne cinco esquetes para rachar de rir. O espetáculo propõe uma interação com a plateia, que participa ativamente com os personagens, garantindo muita diversão!

Com Emerson França e Vida vivendo diversos papéis, a peça começa com o idoso Super-Man e sua cuidadora, também idosa, a Mulher Maravilha.

A dupla promete levar o público ao delírio com suas “super brigas” e provocações. Além dos super idosos, a plateia vivenciará um dia de consulta com um médico e uma enfermeira, que fazem jus ao ditado “De médico e de louco, todo mundo tem um pouco”. Mas não se preocupem, a consulta está inclusa no valor do ingresso!

Para quem sente saudade da eterna faxineira da TV brasileira, a fofoqueira Ofrásia, que ficou famosa na televisão ao lado de Clodovil, haverá um reencontro dela com seu eterno patrão, que vem diretamente do além para acertar as contas com ela. Com certeza, é um dos pontos altos e saudosistas da noite.

Os atores também apresentarão outros personagens, como um casal moderno, retratando o dia-a-dia dos casais e trazendo situações com as quais muita gente vai se identificar. E para fechar com chave de ouro, haverá o encontro de dois pênis, um “pauzão” e um “pauzinho”! Com certeza, é mais um ponto alto do espetáculo, onde os membros farão altas confidências e desabafos sobre o mundo peniano!

Curtíssima Temporada

Estreias: 17, 24 e 31 de agosto

Horário: 20h30

Classificação: 16 anos

Local: Teatro Jardim Sul - Rua Itacaiúna, 61 - Vila Andrade - São Paulo

