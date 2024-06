Vilã ou mocinha? Saiba por que Lizziane Guttierez bomba em A Grande Conquista 2

Alto contraste

Lizziane Guttierez em "A Grande Conquista 2" (Reprodução/Redes sociais)

Falem bem ou falem mal, mas falem dela. Lizziane Guttierez é um dos assuntos mais comentados de A Grande Conquista 2. Com uma grande torcida, ela é polêmica, mas verdadeira. Cheguei a pensar que ela procurava confusão, mas é a treta que a procura.

O que aconteceu para musa ter essa enorme popularidade que está tendo nas redes sociais? No primeiro reality show que ela fez, A Fazenda 13, ela foi a primeira eliminada. Mas no novo reality ela tem um favoritismo que pode a levar para final.

Será que ela mudou o modo de agir e pensar com passar do tempo? O que a levou a se dar uma nova chance e trazer uma nova Lizi para o público? São muitas perguntas. Mas as respostas só com o tempo. Afinal tem muito jogo pela frente. Se ela vai ser a nova campeã conquisteira? Agora o só tempo dirá.

Eiii, psiu, vamos de Rapidinhas & Baphônicas afinal, caso você não esteja por dentro do jogo. Vai ficar agora. Estou aqui para trazer algumas novidades, mas não deixa de acompanhar A Grande Conquista na Record, todos os dias 22:45.

Donos Decididos

Parece que os donos da casa já definiram quem vão por na Zona De Risco essa semana. Rambo é o nome que Fellipe Vilas e Guipa pensam para ir para a próxima Zona de Risco.

Sem medinho

Marcel Hayashi usa tática perigosa em 'A Grande Conquista 2' (Reprodução/Redes Sociais)

Marcel Hayashi diz que não tem medo de ir para Zona de Risco. Mas, amigo, cuidado para não se colocar lá, afinal o público não gosta de quem quer testar popularidade. Já vi isso acontecer nesse e outros realities. Fazer o teste de ir e sair.

Ai, Que Dó

Taty Pink, em conversa com Cel, afirma que o Kaio Perroni se sente só no jogo. Seria essa estratégia do jogador? Afinal, não podemos esquecer que tem R$ 1 milhão para o campeão e muitas vezes o público gosta de um perfil “coitadinho”. Será?

Casca De Bala

Bruno Cardoso e Kaio Perroni são festeiros e na última festa, que foi exibida ontem à noite, os dois eram os mais fervidos e animados. Enquanto outros brigavam por bebida ou pensavam em jogo.

Eita Atrás De Vixe

A participante Anahí Rodrighero pensou em desistir do jogo e o Hadad está achando que é pura cena. Afinal, quem quer sai. Mas se eu fosse Any não desistiria. Ela está com uma legião de fãs forte aqui torcendo por ela. Segura a onda, mermã.

Faísca

Na mansão em plena a academia, palco de ótimas tretas, dona Geni Grohalski e Brenno Pavarini trocaram farpas falando que não confiam um no outro. É sobre isso… E tá tudo bem!

Cadê?

O ator Fernando Sampaio falou que ia colocar fogo na mansão e que ia fazer e acontecer, mas não tô vendo ele nesses últimos dias causar, não. Ao contrário, ele está muito quieto. Vamos lá, movimenta o jogo menino.

Hoje à noite tem uma dinâmica para lá de atrevida que promete movimentar a Mansão. Afinal, é apontamento e ninguém gosta de ser colocado na linha da brasa. É babado forte!!

Eiii, se aquieta aííí que eu volto a qualquer momento. A semana começou quente, e eu estou fervendo com muitas novidades.