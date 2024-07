Vina Calmon faz grande estreia solo no Fortal nesta sexta-feira A artista sobe no trio como atração oficial de umas das maiores micaretas do Brasil Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 19/07/2024 - 13h39 (Atualizado em 19/07/2024 - 14h04 ) ‌



A cantora Vina Calmon

Depois do sucesso de ‘Beija Eu’, Vina está mais do que pronta para voltar a incendiar os palcos. Sua estreia solo está marcada para esta sexta-feira (19), em trio independente no Fortal, em Fortaleza.

“É muito gratificante fazer minha estreia solo no Fortal, um momento único na minha trajetória artística. Toda equipe trabalhou com muita dedicação na produção do show. Foi tudo feito com muito carinho. Não teria uma forma melhor de dar início a essa nova fase.” conta empolgada.

O Fortal é uma das maiores micaretas do Brasil, com quatro dias de festa, consolidando mais de 30 anos de sucesso. Neste ano, além de Vina, também estão confirmados Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Bell Marques, Léo Santana, Parangolé e mais.

“Estou preparando um show cheio de surpresas e muita música boa para o Fortal. Vai ser uma festa inesquecível e estou ansiosa para compartilhar esse momento com todos os foliões.”

Após 10 anos como vocalista da banda Cheiro de Amor, essa é a primeira apresentação solo de Vina, agora sob gerenciamento artístico da Salvador Produções.

Em junho deste ano, Vina lançou seu primeiro single solo intitulado ‘Beija Eu’, uma música envolvente, que traz a história de uma mulher que se apaixona perdidamente por um rapaz, mas é constantemente descartada quando o assunto é firmar um relacionamento sério. Atualmente, a música conta com mais de 400 mil visualizações no YouTube.