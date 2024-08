Vinícolas chilenas ficam ainda mais vibrantes e encantadoras com a chegada da primavera Aberta a viajantes de todas as idades, a vinícola Matetic oferece degustações, tours e diversas atividades ao ar livre Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 01/08/2024 - 17h23 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h23 ) ‌



Aberta a viajantes de todas as idades, a vinícola Matetic oferece degustações, tours e diversas atividades ao ar livre Foto/Divulgação

Marcado pela chegada da primavera, o mês de setembro é uma das melhores épocas do ano para explorar as atrações da vinícola Matetic, no Vale do Rosário, a aproximadamente 1h30min de Santiago, a capital do Chile. É durante esta estação que os parreirais ganham mais vida e os brotos começam a crescer. Além disso, flores coloridas aparecem nas paisagens, e o clima ameno convida os visitantes a se aventurarem em passeios ao ar livre.

A dica para aproveitar a visita ao máximo é pernoitar no hotel La Casona, que fica dentro da propriedade e conta com atrações como sala de estar com lareira, salão de jogos e piscina ao ar livre. Os hóspedes ainda podem se aventurar em atividades como caminhadas com rotas de 3,5 km a 7,5 km. Independentemente do percurso escolhido, os interessados começam a experiência no Emporio da Matetic, onde encontram o guia e recebem garrafas d’água e barras de proteína natural.

Nos trajetos mais curtos, os grupos atravessam campos que cortam o vale e levam a um riacho. Durante a caminhada, é possível contemplar a flora e a fauna típicas da região central do Chile. Flores, cogumelos selvagens, pássaros e mamíferos, como raposas, costumam marcar presença. Além disso, o guia compartilha conhecimentos sobre minerais e processos geológicos que influenciaram a formação da região.

Caso opte por trilhas mais longas, o viajante será levado até o cume do Montecristo, que fica a 365 metros acima do nível do mar. O local oferece vistas incríveis do vale. Em dias mais claros, é possível ver até o Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Na volta, durante a descida, é possível conhecer a última palmeira chilena em processo de crescimento na área. Trata-se de uma planta imponente, mas que enfrenta sérios problemas de conservação.

Os hóspedes fãs de mountain bike têm à disposição rotas de 8 km a 25 km, que incluem declives de 12 metros a 100 metros. Assim como nas caminhadas, as experiências começam no Emporio e são acompanhadas por um guia especializado.

A rota mais popular parte por uma estrada de cascalho, que leva a um trajeto secundário rumo ao estuário do Rosário e às serras. Durante o caminho, é possível ver animais como vacas, cavalos, alpacas, ovelhas e aves de rapina.

Depois de realizar uma parada no setor Indomo Glamping, o grupo segue para uma área de plantações, onde é possível observar a produção de mirtilos, cerejas e azeitonas. Em seguida, os participantes pedalam até a centenária adega de Corralillos. Ali, é possível ver jarras de barro que antigamente serviam para a produção de vinhos.

As bebidas, inclusive, são o tema central de outros passeios da Matetic, como o famoso Tour Biodinâmico, aberto ao público geral. Durante a atividade, um especialista da marca conduz os visitantes pelas plantações e explica os diferenciais do terroir local e da produção biodinâmica.

A atração explora ainda o jardim biodinâmico (lar de plantas usadas nas preparações da Matetic) e a wine cellar, onde os participantes entendem como as uvas são transformadas em alguns dos melhores vinhos do país. Para finalizar, os viajantes se reúnem no Empório para degustar rótulos das linhas Corralillo e Ultra Premium EQ.