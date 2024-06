Voz de Maya Massafera ainda é um mistério. Será que ela vai faturar milhões?

Alto contraste

Voz de Maya Massafera ainda é um mistério (Reprodução/Redes Sociais)

Por onde passa ela é o assunto. Os incomodados que fiquem, porque ela está brilhando. Todos querem ouvir a sua voz, mas poucos e bons escutaram. Maya Massafera está fazendo um grande suspense sobre tudo que tá acontecendo. Afinal, qual é o real motivo da Maya não falar?





Ontem ela esteve no Samba do Gominho, que teve participação de Karol Conka. Semana passada fez aparições em alguns eventos.

O modo que ela cumprimenta as pessoas já virou meme na internet. Até o influenciador Álvaro entrou na brincadeira.

Amigos em comum me falaram que ela não está muda, mas que está esperando o momento exato para falar.

Será que ela vai faturar milhões com ação de marketing? Vem aí um documentário no streaming ou está esperando o convite do Rodrigo Carelli para entrar e hablar muito em A Fazenda 16? Enquanto isso aguardamos as cartas!

A transformação de Matheus em Maya pegou a web de surpresa e até agora é sempre alvo de comentários a cada aparição. Eu particularmente amei, que sejamos livres e felizes para viver como gostamos e desejamos.

Elenco De Peso

A promoter Val Drummond poderia ser contratada para ajudar Rodrigo Carelli e seus aproximadamente 500 produtores na escolha de elenco de reality show. As suas festas têm todo casting.

No Arraial Estrelado, que aconteceu nesse domingo, deu para ver que a seleção dariam bons nomes. Por lá vi André Santos, Jonas Sulzbach, Giovanna Chaves, Dani Russo, Marcus Vinícius, Natália Deodato, Alex Gallete, Camila Moura, Camila Pudim, Rodrigo Mussi, Amaralzinho, Paloma Tocci, Mayara Cardoso, Sarah Andrade... Eram muitas personalidades da mídia, com certeza alguns desses nomes vão estar em um próximo reality.

Fugiu

O MC Daniel foi convidado para lutar com ninguém mais, ninguém menos que o campeão de boxe Acelino Popó Freitas. Tá na moda agora os artistas lutarem, né? Mas o MC negou a sua participação e vai ficar mesmo de telespectador. Inclusive, ele foi com amigos assistir à luta do Anderson Silva que aconteceu nesse último fim de semana.

Quem Vencerá

Já fiquei sabendo que vai rolar o próximo Fight Music Show e terá uma luta de ex-campeões de A Fazenda: o cantor Dado Dolabella enfrentará o ex-modelo Lucas Viana. Quem será que levará esse cinturão no ring? Famosos como Nego do Borel, Fernanda Lacerda, MC Gui e Thomaz Costa participaram da última edição.

Apaixonados

Eles foram flagrados em clima de romance e agora não estão escondendo de ninguém a nova fase. Estou falando do influenciador Juliano Floss e da cantora Marina Sena. Os dois foram clicados aos beijos no aeroporto. É claro que deu mídia, né?

Mais Um Casal

João Guilherme e Bruna Marquezine: juntinhos (Reprodução/Redes Sociais)

No começo era tudo especulação, mas agora eles estão abertos para todos. Deu match perfeito entre o ator João Guilherme e a atriz Bruna Marquezine, que ganhou até buquê de flores do galã-mirim. Aiii gente, acho eles tão fofos. Casal lindo.

Troca-Troca

A internet estava em prantos essa semana falando que está com medo do Lucas Guedez trocar a amizade da Virgínia por outra que faça mais sucesso. Afinal, ele já foi muito amigo de Luísa Sonza, Camila Loures e Anitta. Mas, gente, deixa eles, tem gente que gosta de reciclar o ciclo de amizade. Acontece!

Denunciado

O ex-BBB 24 Bah Matteus foi denunciado ao Ministério Público por falsidade ideológica. O documento pede para que a instituição de ensino seja investigada, porque parece que ele fez um curso pela política de cotas. Isso é sério! O vice campeão do BBB veio a público esclarecer que estão tentando acabar com sua imagem. Será?

Em Novos Projetos

A diretora Marlene Mattos está de saída da RedeTV!. O novo foco dela é o canal do YouTube da Zilu Camargo, mas bem que poderiam chamar a Ma para participar de A Fazenda 16. Ela ia arrasar, no Paiol ou na Sede. Eu sei que ela gosta de cuidar dos animais, inclusive já foi gerente de um hotel fazenda. Tudo a ver. Que tal?

Farofa da Gkay

Está chegando a hora do evento mais cobiçado pelos influenciadores. A farofa da Gessica Kayane, conhecida como GKay, esse ano tem novidades: será aberta ao público e cinco mil pagantes terão acesso à festa.

Acho que será em uma área separada do vipão. Até porque tem influenciadores que amam público pela internet, mas pessoalmente eles não gostam dessa convivência não. Fica dica, amadinha!

Internacional

Favela venceu! Apartamento de milhões é isso mesmo, Ludmilla tem uma mansão em Miami para chamar de sua. Ela, que vai focar ainda mais na carreira gringa, resolveu adquirir um imóvel para seu bem-estar e qualidade de vida. Quem pode, pode!

Até logo, meus bombons, beijos de gloss! Volto em breve com mais babados quentes e fervendo!