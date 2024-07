Will Guimarães é um dos nomes mais aguardados no ‘Rancho do Maia’! Ele já participou dos programas ‘Rio Shore’ e ‘De Férias com o Ex- Caribe’ Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 29/07/2024 - 16h00 (Atualizado em 29/07/2024 - 16h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Will Guimarães participa do programa 'Rancho do Maia' Reprodução/Divulgação

Will Guimarães, 32 anos, estará na próxima edição do “Rancho do Maia”, que começará na próxima quinta-feira (01). O espaço fica localizado em São Miguel dos Milagres, Alagoas, é um reality show apresentado pelo influenciador Carlinhos Maia.

Guimarães é DJ, modelo e influenciador digital, ficou conhecido midiaticamente após participar da segunda temporada do reality show “Rio Shore”, transmitido pela MTV. Em seguida, foi convidado a participar do “De Férias Com Ex - Caribe”, transmitido pelo mesmo canal. Ele era o ex da veterana Bifão. O influencer também participou, em 2024, do Rancho do Maia, e é um dos únicos a participar pela segunda vez seguida do reality.

Atualmente está focado no aperfeiçoamento da carreira de DJ, fazendo alguns cursos preparatórios para trabalhos futuros na televisão e focado nos conteúdos de moda e mundo fitness. Will Guimarães também tem pretensão de investir em uma marca própria, mas ainda está estudando em qual área investir.

O “Rancho do Maia” terá início na próxima quinta-feira, e será transmitido em tempo real no Instagram, através dos stories do influenciador Carlinhos Maia.