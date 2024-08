Wine Fest combina vinho e neve em Portillo, no Chile De 24 a 30 de agosto, hóspedes da estação de esqui poderão participar de palestras e degustações sem custo extra Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 07/08/2024 - 16h08 (Atualizado em 07/08/2024 - 16h08 ) ‌



Wine Fest combina vinho e neve em Portillo, no Chile Reprodução/Divulg

A estação de esqui Portillo, localizada a aproximadamente duas horas de carro de Santiago, no Chile, realizará mais uma edição de sua famosa Wine Fest. Entre 24 e 30 de agosto, o evento reunirá alguns dos principais produtores de vinhos do país e oferecerá atrações especiais sem custo adicional para os hóspedes do complexo.

Os visitantes terão a oportunidade de aprender mais sobre a diversidade dos ricos terroirs chilenos enquanto apreciam vinhos excepcionais em meio às paisagens formadas pelos Andes. As atividades serão conduzidas por especialistas de conceituadas vinícolas locais.

A vinícola Pérez Cruz, por exemplo, abordará os diferenciais de seu terroir, destacando três variedades de uva bordeaux e outras cepas presentes em seus vinhedos. Já a Montes fará uma celebração voltada para a uva carmenère. Típica da França, a casta foi trazida ao Chile há 30 anos e se tornou uma das variedades mais emblemáticas do país.

A vinícola Antiyal compartilhará detalhes sobre o processo de fabricação de seus vinhos biodinâmicos. Também haverá programações desenvolvidas por produtoras como Matetic e Casa Silva.

O melhor de tudo é que a infraestrutura de esqui e après-ski de Portillo continuará funcionando normalmente durante a Wine Fest. Além de desfrutar das 34 pistas de esqui e snowboard, os hóspedes poderão se aventurar em atividades como snow tubing e caminhadas com raquetes na neve. A piscina aquecida, restaurantes com receitas variadas, discoteca, academia, sala de yoga e jacuzzi também estarão à disposição.