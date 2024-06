Yasmin Brunet faz festa de aniversário e ‘esquece’ de convidar alguns amigos

Alto contraste

Yasmin Brunet teve uma festa de sereia (Reprodução/Instagram/@yasminbrunet)

Os leitores estão vindo com tudo, inclusive já enviando sugestão de pautas para mim nas redes sociais. Estou gostando, viu. Mas o eita atrás de vixe foi o niver da Yasmin Brunet, que celebrou idade nova, mas “esqueceu” de convidar alguns amigos. Vamos de babados!!

Quem comemorou mais uma primavera ontem foi a ex-BBB e modelo Yasmin Brunet e é óbvio que o tema da festa foi sereia. Fiquei sabendo que tava rolando o maior climão por que uns ex colegas de confinamento não foram convidados.

Quem também celebrou idade nova ontem foi o ex-A Grande Conquista 1, ator e humorista Ricardo Villardo. Da sua edição na festa só esteve presente a Victoria Macan. Os dois eram muito amigos dentro do programa e fora a amizade permanece.

Às vezes me sinto uma mistura de Fabíola Reipert com Sônia Abrão. O que tem de gente já pedindo para aparecer no blog não dou conta não. As celebridades estão agitadas para aparecer e serem vistas na mídia. Calma que em breve falarei de todos, mas tem que ter paciência.

A Grande Conquista 2 ainda nem está no meio e tem gente já querendo garantir vaga em A Fazenda 16. Gente, eu não sou produtor de casting e quem escolhe o elenco é o diretor Rodrigo Carelli com sua equipe de cerca de 300 profissionais. E não adianta mentiras, eles descobrem tudo!

Gyselle Soares Gyselle Soares (TV ANTENA 10)

Segundo os burburinhos da internet, a ex-BBB8 e ex-A Grande Conquista 1 e atriz Gyselle Soares está bem cotada para entrar em A Fazenda 16. Os fãs já estão organizando torcida para gata. Será agora a mais nova fazendeira?

Quem também está ali nessa concorrência para uma vaga em A Fazenda 16 é a empresária e ex-Grande Conquista 1 Natália Deodato. Mas também já vi o nome da empreendedora Faby Monarca. Ambas têm personalidade bem forte. E não deitam para nada nem ninguém!

E hoje à noite, às 22h45, tem prova da virada em A Grande Conquista 2. A Taty Pink foi indicada pelos donos da Mansão, Fernando Sampaio pela Mansão e Cátia Paganote foi na votação cara a cara. Quem voltará da prova e colocará um conquisteiro em seu lugar? Os três têm potencial de finalistas.

Com tanta gente ainda dentro da Mansão, é impossível o silêncio reinar e isso tá irritando bastante o Hadad. O conquisteiro tem achado que os colegas estão fazendo barulho de propósito só para tirar ele do sério. Será?

Após votação ontem à noite, os vileiros tretaram bastante e o foco das brigas foi Dona Geni. Tanto Bruno Cardoso quanto Cátia Paganote resolveram tirar histórias a limpo com a cozinheira da Mansão.

Vem aí… Elas me contaram e não pediram segredo, as comunicadoras e ex participante de A Grande Conquista Claudia Carmo e Dani Bavozo estão com um projeto de um podcast com assuntos gerais da atualidade e com entrevistas para lá de badaladas. Já fui convidado e é claro que irei.