Zezé Di Camargo e Luciano lotam casa de show no Rio com nova turnê O show faz parte da turnê 'Novos Tempos', que celebra os 33 anos da dupla. Erick Ricarte 12/08/2024 - 13h51



Entra ano e sai ano, eles seguem lotando shows pelo Brasil. Zezé Di Camargo e Luciano se apresentaram no Qualistage Hall, no Rio de Janeiro, com ingressos esgotados O show faz parte da turnê “Novos Tempos”, que celebra os 33 anos da dupla. As músicas estão na boca dos fãs, e Zezé diz que, mesmo com todos os anos de carreira, ainda se emociona.

“Que coisa linda ver todo mundo cantando as nossas músicas. Mas tem uma em especial que mudou as nossas vidas. Ela já foi regravada mais de 70 vezes por dezenas de artistas, inclusive pelos principais cantores sertanejos deste país”, disse Zezé antes de puxar uma versão de “É o amor” com um arranjo novo. A esposa Graciele Lacerda acompanhava de perto, com os olhos brilhando, cada passo do marido no palco.

Luciano passou por um momento inusitado. Uma fã da terceira idade pediu para ir próximo ao palco tirar uma foto com ele e lhe deu um selinho na boca. Sem graça, mas com muito carinho pela fã, Luciano disse que, desde que havia se casado com a esposa Flávia, nunca mais tinha beijado outra mulher. O público deu muitas gargalhadas.

A dupla segue em turnê e, no dia 20, se apresentará em Catalão (GO) e, no dia 23, em Barretos (SP), na tradicional Festa do Peão.