Zona de Risco um pouco antes do fim de A Grande Conquista 2 é surpreendente Programa começou com 100 pessoas, mas apenas uma levará para casa R$ 1 milhão

Alto contraste

A+

A-

Any, Fernando e Rambo estão na Zona de Risco Divulgação

A Zona de Risco formada dias antes de A Grande Conquista chegar ao fim é surpreendente. Quem diria que Any, Rambo e Fernando estariam agora em uma Zona de Risco? Esse trio tem favoritismo do público. No X (antigo Twitter) eles têm muita relevância e bombam com os comentários dos fãs e admiradores do programa.

A Grande Conquista 2 começou com 100 pessoas, mas apenas uma levará para casa R$ 1 milhão. E as torcidas já estão prontas e votando aqui no R7. Hoje teremos um voltando para casa, ou podem ser dois, né? Na cabeça do Papi Carelli e na estratégia do programa tudo pode acontecer. Afinal, ele é completaço, inclusive nas surpresas.

E vamos a umas rapidinhas & baphônicas para atualizar geral?

Kaio Perroni e Brenno Paravarini trocam farpas.

Publicidade

Taty Pink perguntou a Fillipe Vilas é qual o motivo da treta dele com Fernando Sampaio.

Uma das maiores confusões do programa foi a de Any Rodrighero e Liziane Gutierrez. As duas discutiram feio. Elas realmente entregam quando o assunto é confusão.

Publicidade

O jeito de Dona Geni desagrada uns, mas outros a elogiam na Mansão.

Com medo de fortes consequências, Any e Lizi entraram em consenso e colocaram o Rambo na Zona. Eita atrás de vixe…

Hideo Matsunaga seria o apaziguador do jogo ou o juiz? Ele gosta de separar as confusões, sempre quando o babado está pegando fogo.

Dona Geni não é cuscuz, fala mesmo e não morre abafada. Tudo que ela pensa ela gosta de colocar para fora.

Medo ou respeito? Qual seria o sentimento do Kaio Perroni pelo Hadad??

Guipa em discussão com Rambo falou que Brenno era planta no jogo. Xiii, a panela de pressão vai explodir!

Os jogadores falam tanto na cara um dos outros que pensam que é uma delícia acompanhar cada segundo.

Um eita atrás de vixe… Quem deve ser o campeão de A Grande Conquista 2? Estou já atento para ver quem o público irá escolher.

Pense como eu amo esse reality, acompanhando tudo, mega ligadinho. Em breve venho com novidades. Se quiser acompanhar mais do programa é só assinar o PlayPlus e conferir 24h o reality.

Daqui a pouco eu volto com mais quentinhas… Beijos de gloss! Até já.