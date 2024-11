Aberto novo lote para quem quer ver Jimmy & Rats de graça em SP Banda carioca é a atração principal em festival na capital paulista onde cerveja e carne serão celebrados com rock! Essa eh do Rock|Antonio De PauloOpens in new window 15/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/10/2024 - 22h45 ) twitter

Jimmy & Rats toca no dia das eleições em São Paulo no Churras do Rock, junto com Polako & Os Indieabrados e Xmaiden Evolution Divulgação/ Churras do Rock

Corra que ainda restam ingressos para um show gratuito do Jimmy & Rats, que acontece no final deste mês em São Paulo (SP).

O último lote foi aberto na sexta-feira (11). Jimmy & Rats (Jimmy London do Matanza Ritual) toca no Churras do Rock, evento que vai acontecer no dia das eleições, domingo (27), no bairro Pinheiros, zona Oeste da capital paulista.

No mesmo dia tocam Polako & Os Indieabrados, projeto do cantor paulistano Polako, que recentemente lançou a canção “Perfume de Gasolina”, e Xmaiden Evolution, uma banda de tributo ao Iron Maiden composta somente por mulheres.

Churras do Rock é uma parceria entre a School of Rock e a churrascaria Fogo de Chão. O evento vai acontecer na unidade Pinheiros da escola (Av. Pedroso de Moraes, 1950 – Pinheiros – São Paulo). Bandas compostas por alunos da escola também tocarão no evento.

CARNE, CERVEJA E ROCK

Se você é um beberrão, que adora comer e beber, pode ir tranquilo que a comida virá direto do tradicional restaurante Fogo de Chão, que promete hambúrguer, diversos espetinhos, drinks e muita cerveja. Até opção para vegetarianos vai ter.

Além das atrações musicais e gastronomia, vários estandes serão montados dentro da escola, que vão de um palco livre com instrumentos montados para quem quiser improvisar (jam), como também karaokê e jogos eletrônicos de guitarra.

O evento começa às 13H. Jimmy & Rats está previsto para começar às 16h45. Os ingressos podem ser retirados no site https://meaple.com.br/maramusicamkt/churras-do-rock

SERVIÇO:

Local: School of Rock de Pinheiros

Endereço: Av. Pedroso de Moraes, 1950 – Pinheiros – São Paulo.

Data: 27/10 Domingo,

Horário: das 13:00 às 20:00

Classificação: Livre.

Shows com:- Jimmy & Rats

Polako & Os Indieabrados

X Maiden Evolution

Bandas das unidades da School Of Rock.

