Banda de Metal composta por adolescentes toca em BH

Icah Roxx, Atenas Sixx e Turi são a Collyder, banda de glam metal que toca hoje em Belo Horizonte. Dois do seus membros possuem somente 17 anos banda Collyder

Diversas bandas do hard rock e glam tocam na noite deste sábado (30) na Casa Matriz, tradicional palco da cena roqueira que fica no Centro de Belo Horizonte. Entre as atrações, destaca-se uma banda composta por adolescentes aqui da capital mineira

A Collyder é um power trio de glam rock formada por dois adolescentes de 17 anos e um jovem de 21. Apesar da idade, fazem um som maduro e intenso para um público, também de jovens, que sempre o acompanham nos shows.

Uma das suas últimas apresentações aconteceu no Rock in Lidio deste ano. Mesmo com a ausência do baixista, (que atrasou para o show, devido a demora do ônibus do transporte público, já que mora em Ribeirão das Neves (MG), a 30 quilômetros do show) os Collyder não decepcionou entregando uma apresentação elétrica e intensa, imersiva dentro da performance do vocalista Icah Roxx de 17 anos.

‌



Formanda em 2022, a Collyder já coleciona bons show

s no currículo, com shows em São Paulo, Brasília e Curitiba, até a abertura para o Crazy Lixx (banda de Glam Rock sueca).

‌



Além do vocalista e guitarrista Icah Roxx, formam a banda Atenas Sixx no contrabaixo e Turi na bateria. Da banda, somente Atenas é maior de idade, com 21 anos. Icah e Turi possuem somente 17! A sonoridade da banda é composta pela sinergia entre elementos do Glam/Hard Rock americano e do Heavy Metal influenciado por Def Leppard e Iron Maiden. Até o momento já lançaram três singles.

Na mesma noite ainda tocam Gypsy Tears Band (BH), uma banda de tributo ao Megadeth e Holy Drink (DF). A Casa Matriz fica na Rua Espírito Santo, número 1275. Pela plataforma Simpla, os ingressos estão custando R$ 20. Na bilheteria, custará 30 R$.

