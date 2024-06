Bon Jovi solta a voz e faz show surpresa em seu novo bar nos EUA

Alto contraste

Novo Bar Bon Jovi Rápida apresentação de Bon Jovi aconteceu em seu novo bar nos EUA (Reprodução/ jbjsnash.com; )

Jon Bon Jovi quebrou o silêncio e presenteou o mundo, nesta sexta-feira (7), com uma apresentação surpresa em seu novo bar em Nashville, cidade americana que fica no Estado de Tennessee.

O americano de Nova Jersey estava especulado para tocar no Rock in Rio neste ano, mas um problema na garganta e uma delicada cirurgia nas cordas vocais adiou apresentação do “Jovi” roqueiro ao Brasil.

A cirurgia aconteceu em 2022. Na época, o cantor chegou a pensar na aposentadoria.

O bar, JBJ´s, foi inaugurado no começo deste, totalmente temático com a carreira do rockstar. Situado no bairro de Broadway, o prédio de cinco andares tem vista para a 4ª Avenida.

De quebra, depois da parada médica, o bom “Jovi” dá as caras com um show surpresa (no formato pocket) com cinco canções.

Bon Jovi chegou a ficar dois anos sem se apresentar devido à cirurgia, até fazer uma participação no Music Cares Person Of The Year com Bruce Springsteen neste ano.

Para a revista Rolling Stones Brasil, Bon Jovi revelou que pretende tocar no Brasil na sua próxima turnê em celebração aos 40 anos de carreira, possivelmente em 2025, na turnê do seu novo trabalho de estúdio Forever, décimo álbum de estúdio do cantor lançado nesta quinta-feira (06).





