Como Bon Jovi, lenda do rock, salvou a vida de uma mulher nos EUA Caso aconteceu na cidade de Nashville, capital do Estado do Tennessee; também deseja saber quem foi o “Bom Jovem”? Essa eh do Rock|Antonio De PauloOpens in new window 12/09/2024 - 10h57 (Atualizado em 12/09/2024 - 10h57 ) ‌



Bon Jovi salva a vida de mulher Reprodução/Redes Sociais

Que Bom, Jovem! Um dos maiores ícones do rock norte-americano, astro dos hits como It’s My Life, Livin’ On A Prayer e Always, Jon Bon Jovi ajudou na noite desta terça-feira (10) uma mulher a desistir de pular de uma ponte que fica em Nashville, capital do Estado de Tennessee, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo Departamento de Polícia da cidade através da plataforma X (antigo Twitter).

De acordo com a polícia, o cantor e sua equipe artística gravavam um videoclipe na ponte John Seigenthaler quando encontraram a vítima debruçada, com o corpo voltando para o rio Cumberland.

“Bon Jovi ajudou a persuadi-la a sair para um lugar seguro. É preciso que todos nós ajudemos a manter uns aos outros seguros”, se manifestou o chefe do departamento John Drake.

De acordo com o jornal americano NBC News, com informações também da revista eletrônica TMZ, Jon Bon Jovi fazia uma sessão de gravação para seu novo trabalho, intitulado People’s House, junto com sua equipe de produção artística, quando avistaram a vítima em risco. Ele e uma produtora foram em sua direção.

‌



🚨Bon Jovi News



Jon Bon Jovi filming in Nashville for a music video for People’s House (war & treaty version)#BonJovi pic.twitter.com/ruv4PiiBnv — Jerry Braden (@Jerrybraden92) September 11, 2024

Imagens da câmera de segurança, divulgadas pelo departamento de polícia de Nashville, mostram toda a ação. Bon Jovi se aproxima da vítima, a cumprimenta e, em uma conversa que durou menos de 40 segundos, a convence a ir para um lugar seguro.

Até a noite desta quarta-feira (11) a lenda do rock norte-americana não se manifestou sobre o salvamento em suas rede sociais.

Segundo autoridades locais, rapidamente bombeiros e a polícia chegaram no local e a socorreram. Ninguém se feriu.