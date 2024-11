Conheça uma galerinha da pesada que vai botar pra quebrar no Dia das Crianças Professor de música transforma filho de 6 anos e seus amigos em uma banda de rock, que toca hoje em Contagem (MG) Essa eh do Rock|Antonio De PauloOpens in new window 12/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/10/2024 - 09h39 ) twitter

A Rockfun, banda de rock composta somente por crianças, durante apresentação em show em bar de Belo Horizonte Divulgação

A base vem forte! Uma banda de jovens da pesada, formada por alunos de uma escola de música, de 6 até 11 anos, está escalada como uma das atrações de um festival de rock gratuito que acontece no Dia das Crianças em Contagem (MG), cidade da região metropolitana de Belo Horizonte.

O evento, organizado pela casa de show Mister Rock, acontece neste 12 de outubro no Shopping do Avião (Av. Babita Camargos, 1.295 - Cidade Industrial), em Contagem.

Entre os nomes de peso, como Digão (Raimundos), Matanza Ritual, Loss (ex Concreto) e Podé (ex Tianastacia), está escalada uma banda especial, composta somente por crianças.

A RockFun surgiu ano passado, no aniversário de cinco anos do vocalista Israel Ribeiro. Também fazem parte da banda Victor Pereira (guitarra, 9 anos), Erick Pereira (bateria, 11), Victor Mello (baixo, 10) e Lucas Mello (teclados, 8). Todos são alunos da escola de música que fica na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

‌



O projeto é do professor de música Felipe Ribeiro, pai do vocalista Israel Ribeiro. Todo o processo artístico é assistido por ele. “A composição das músicas é feita pelos integrantes da banda durante as aula em conjunto, na escola de música. Eu diria que 80% da composição são deles. Eu trabalho somente na lapidação”, diz o professor.

As músicas são escritas e compostas pelo professor, inspiradas no universo das crianças. “As ideias das músicas são delas. Faço o papel como produtor musical, de lapidá-las. Colocar um padrão, transformando em música. Ainda assim, neste processo, respeito e deixo que as letras das músicas sejam das crianças, totalmente do universo delas”, completa o professor.

‌



Já no ano passado, eles gravaram um videoclipe na praça da Liberdade com uma das suas composições, a Medo de Nada. “Essa música, Medo de Nada, é especial para mim. Foi nossa primeira composição. Antes da banda, todos os dias antes de deixar meu filho na escola, dizia para ele repetir ‘eu sou forte e corajoso. O medo tem medo de mim’. Foi quando surgiu a inspiração, do meu próprio filho. Transformar o mantra em música”, conta o pai professor.

Para o professor de música e pai do vocalista, o show deste sábado no Dia das Crianças é especial para ele e para toda a banda. “Começamos com um repertório de oito músicas. Hoje já temos canções autorais no Spotify e demais plataformas. Com quase dois anos de trabalho, a RockFun está sempre tocando, mas, agora, no Mister Rock Brasil, será o primeiro show profissional da banda. Com cachê e tudo. Isso é uma alegria enorme. É muito significante para nós”, ressalta Felipe.

‌



“No fim somos uma banda infantil de paródias, utilizando como base clássicos do rock cantando cantos infantis, agradando o público adulto e infantil. Isso além do autoral”, completa o professor.

A Rockfun será a banda de abertura do evento, prevista para começar às 15h30.

A entrada é gratuita para quem chegar até às 18h, com ingresso do Sympla. Depois, custa R$20. Sem ingresso paga R$30. O evento é sujeito a lotação. Segue abaixo a programação:

15h - Abertura

15h30 - Banda Rockfun (Rock para crianças)

16h30 - Scarcéus

17h30 - Audergang

18h00 - Podé e Lelo

19h20 - Loss

20h00 - Matanza

21h20 - O Surto

22h30 - Digão e Os Spoilers

