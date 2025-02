De Mariah Carey a Oasis: veja os indicados para Hall da Fama do Rock and Roll de 2025 Oasis, Maná, Bad Company, Billy Idol, Outkast, SoundGarden...quem será escolhido neste ano? Essa eh do Rock|Antonio De PauloOpens in new window 12/02/2025 - 11h35 (Atualizado em 12/02/2025 - 11h35 ) twitter

Mariah Carey e Oasis estão entre os indicados ao Hall da Fama do Rock em 2025 Reprodução/Instagram/@mariahcarey e Reprodução/Instagram/@oasis

A página oficial do Rock and Roll Hall of Fame divulgou nesta quarta-feira (12) os indicados 14 indicados para a cerimônia, que acontece neste ano de 2025, para escolher quem será escolhido e fará parte do Hall da Fama do Rock, do Museu que fica na cidade de Cleveland, no Estado de Ohio, nos Estados Unidos.

A cerimônia de posse acontece no outono americano em Los Angeles.

rock hall Divulgação/rockhall

Os indicados deste ano são:

*BAD COMPANY (HardRock, 1973, ENG)

*THE BLACK CROWES (BluesRock, 1984, USA)

*MARIAH CAREY (Pop, 1988, USA)

*CHUBBY CHECKER (R&B, 1960, USA)

*JOE COCKER (Blues, 1961, ENG)

*BILLY IDOL (PunkRock, 1976, ENG)

*JOY DIVISION/NEW ORDER (PostPunk 1977, ENG)

*CYNDI LAUPER (Pop, 1977, USA)

*MANÁ (Rock Latino, 1987, MEX)

*OASIS (Rock Inglês, 1991, ENG)

*OUTKAST (HipHop, 1992, USA)

*PHISH (Rock alternativo, 1983, USA)

*SOUNDGARDEN (Grunge, 1984, USA)

*THE WHITE STRIPES (Garage Rock, 1997, USA)

Para ser indicados para o Hall da Fama do Rock and Roll, é necessário que o artista tenha pelo menos 25 anos de carreira, passando a contar com o lançamento do primeiro álbum.

As indicações são feitas por um comitê internacional, composta por historiadores, produtores e membros da indústria musical. Nesta fase ainda é aberta para votação, no site https://vote.rockhall.com/

