Do Outro Lado da Vida? Roqueiro americano lança música composta com Eddie Van Halen durante um sonho "Encore, Thank You, Goodnight" é o nome da nova canção de Sammy Hagar, guitarrista que tocou no Van Halen por mais de dez anos Essa eh do Rock|Antonio De Paulo 26/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 02h00 )

Ex membro da banda, músico afirma ter feito "comunicação do além" com líder do Van Halen durante sonho e composto nova canção, lançada nesta sexta-feira. Será? Sammy Hagar é um lendário músico americano autor de umas canções que marcaram os anos 80. Você se lembra de "I can´t drive 55"?

O Sammy Hagar, antigo guitarrista do conjunto Van Halen (chegava a cantar em algumas canções), lançou nesta sexta-feira (25), nos serviços de streaming de músicas, uma canção “pra lá de especial”, com uma composição em parceria feito com seu antigo parceiro, Eddie Van Halen, falecido em outubro de 2020.

Detalhe: a música, em co-autoria, foi composta a partir em 2021, um ano depois da morte de Eddie. Composta em um sonho. Foi o que disse Sammy Hagar para a revista americana Rolling Stones.

Segundo ele, no sonho, “era uma festa, e Eddie estava com um violão no pescoço. Ele simplesmente começou a tocar um riff, e comecei a cantar. Acordei rápido, peguei um bloco de notas e um lápis. Gravei no celular. Minha esposa gritou ‘Ei, o que você está fazendo?´ Eu disse ´compondo uma música!´ No dia seguinte, ao acordar, peguei meu violão e tirei os acordes”, contou o Sammy Hagar para a Rolling Stones.

Durante dois anos, a canção ficou guardada na telefone. Para concluí-la, ele chamou o baixista Michael Antony, que também tocou no Van Halen. “Foi cem por cento uma comunicação do além. Pensei que nunca mais iria compor uma música com o Eddie. Não há dúvida. Sonho com ele o tempo todo, sinceramente”, reafirmou Hagar para a revista.

‌



Quem é Sammy Hagar?

Heavy Metal. Conhece?

‌



Essa canção, divulgada no álbum solo de Sammy Hagar, o Standing Hampton, ...

... foi trilha sonora da animação dos anos 80, também chamada Heavy Metal (1981). Um clássico! A canção também foi utilizada na versão sátira de South Park, da animação Heavy Metal, no terceiro episódio da 12 temporada.

‌



Foi membro do Van Halen por mais de dez anos, de 1985 a 1996, e de 2003 a 2005. Também tocou Montrose. Em 2007, entrou no Hall da Fama do Rock and Roll como membro do Van Halen.

I Can’t Drive 55

Em 1984, após ser parado pela policia por dirigir sua Lamborghini com excesso de velocidade em uma rodovia estadual, Sammy Hagar entrou para a história do rock.

Ele trafegava a 62 mph (100km/h) em uma via onde o limite era 55 (80 km). A multa lhe serviu como inspiração para compor “I Can´t Drive 55”, atingindo o 13º lugar na Billboard na época (empresa americana que ranqueia músicas e álbuns mais populares, principalmente nos Estados Unidos), e em primeiro lugar entre o gênero Mainstream Rock.

Já presente massivamente nas rádios americanas, a canção foi impulsionada após a gravação do videoclipe, amplamente presente em programas de televisão como os da MTV.

A canção se tornou um símbolo para a rebeldia americana dos anos 80 (quase como um Eu Quero Ver o Oco. Quase)

Também conhecido como Red Rocker, entre seus trabalhos, lançou 17 álbuns de estúdio na carreira solo, dois com a Montrose, quatro com a Van Halen e dois com a Chickenfoot. Incluindo álbuns. Incluindo álbuns ao vivo, são mais de trinta trabalhos lançados em uma carreira com mais de 60 anos (começou sua carreira musical em 1960).

Vida longa ao Sammy Hagar!

