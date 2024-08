Rock in Rio confirma Crypta e Eskröta no festival deste ano As duas bandas de metal, protagonizadas por mulheres, vão se apresentar no dia 15 de setembro no palco alternativo Essa eh do Rock|Antonio De PauloOpens in new window 02/08/2024 - 16h30 (Atualizado em 02/08/2024 - 16h48 ) ‌



Cripta (foto) e Eskröta estão escaladas para tocar no palco SuperNova no dia 17 "do Rock"

O Rock in Rio confirmou nesta quinta-feira (01) as bandas Crypta e Eskrota como atrações do festival no dia 15 de setembro, o “dia do Rock”, nesta polêmica edição do festival.

Crypta e Eskrota se apresentarão no palco alternativo Supernova, no mesmo dia em que tocarão Evernance, Avenged Sevenfold, Journey e Paralamas do Sucesso no palco principal.

Está é a segunda vez que a Crypta toca no Rock in Rio. Antes, sua vocalista e baixista, Fernanda Lira, fundadora da banda, já tinha tocado no festival carioca com a banda Nervosa.

“BORAAAA, ROCK IN RIO💥De volta nesse festival com o qual tenho tantas histórias. Essa vai ser minha terceira vez realizando o sonho de tocar na Cidade do Rock!” ( Fernanda Lira em suas redes sociais.)

O Crypta é uma banda de death/thrash metal brasileira que dispensa apresentações. Com shows marcantes como em Wacken Open Air, na Alemanha. Ano passado lançou o álbum Shades of Sorrow, que ficou na lista em segundo lugar dos álbuns de rock mais vendidos nos Estados Unidos.

Já a Eskröta se apresentará junto com a banda The Mönic, também no palco alternativo. A Eskrota é uma banda de Crossover (thrash metal e punk hardcore) de São Paulo. Atualmente saiu em turne junto com a passagem do Suicidal Tendencies no Brasil. Recentemente lançou o álbum Atenciosamente, Eskröta.

Está é a terceira vez, entre os palcos alternativos, o Rock in Rio anuncia o Supernova. Nesta edição, segundo a organização, ele será maior e melhor posicionado para o público. No mesmo dia também se apresentarão no Supernova as bandas Dead Fish (nome forte do hardcore brasileiro dos anos 90) e o Black Pantera (metaleiros de Uberaba, cidade do triângulo mineiro).