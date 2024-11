Formação original do Easy Rider se reúne em apresentação única em BH Essa é a banda do apresentador Dudu Graffite, da 98 FM, com sucessos nos anos 90 que viraram até trilha de novela na TV Essa eh do Rock|Antonio De PauloOpens in new window 18/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dudu, Auder Jr, Rogério Vaz, Brazza e Marcelo Alvares foram o Easy Rider Divulgação/@EasyRider

Prepare-se para uma noite especial. A Easy Rider, saudosa e querida banda dos anos 90 de Belo Horizonte, voltará na noite desta sexta-feira (18), em tributo aos 30 anos do álbum Back To Old Road, com a formação original em apresentação única no Mister Rock (Av. Teresa Cristina, 295), casa de show do bairro Prado, na região Oeste de Belo Horizonte. A banda é liderada por Luiz Eduardo Schechtel, o Dudu, carismático apresentador do programa Graffite, da Rádio 98 FM.

A Easy Rider é uma banda de hard rock formada em 1991, composta pelo apresentador Dudu Graffite, os guitarristas Auder Jr (grande Auder!) e Rogério Vaz, o Pepeu, o baixista Brazza e o baterista Marcelo Alvares. Apesar da curta carreira, a banda atingiu “as paradas de sucesso” nas rádios com hits como How You Gonna See Me Now, Hold On e Dirdy Game e Dirty Game (a última canção virou trilha sonora do álbum da novela Mulheres de Areia).

A noite promete um grande tributo aos “Riders”, com participações especiais como o show da banda Carne Nua, do vocalista e compositor Gleisson Fonseca, que foi produtor do Easy Rider nos anos 90. O “Carne” preparou várias participais especiais, com a participação de Marcelo Loss (da Loss, ex Concreto), Maurinho Berro D’Água (ex Tianastacia) Hiago Rodrigues e as cantoras Manu Andrade e Irene Dias.

Duduzada

‌



Vale reforçar a trajetória fantástica que Dudu Graffite possui como comunicador em Belo Horizonte. Na televisão trabalhou como apresentador na TV Horizonte (programa Tribo), Band Minas (De olho no Vestibular), TV Alterosa (Alterosa Esporte e Graffite), MTV Minas (Trilha MTV e MTV Minas na Copa) e Record Minas (Esporte Record e Hoje em Dia).

No programa Alterosa Alerta Esporte, representando o Atlético Mineiro na “bancada democrática” (como foi popularizado o formato com os comentaristas do programa), criou o apelido “Galo Doido”. O termo é amplamente conhecido e utilizado pela torcida na atualidade, virando o nome do mascote do time. Inclusive sua identificação com o clube mineiro rendeu o seu rosto grafitado (SIC) no muro do novo estádio Arena MRV.

‌



Nas rádios, trabalhou na Extra FM (programa Graffite), Jovem Pan FM Belo Horizonte (programa Amolação e Play Off) e na 98 FM (Graffite, no ar desde 2008).

Serviço: Easy Rider 30 Anos

‌



Banda Convidada: Carne Nua

Local: Mister Rock (Av.Teresa Cristina, 295 Prado, BH/MG)

Data: 18/10/2024

Horário: 20h

Permitido a entrada de menores de idade acompanhados dos Pais.

Informações: 31 99238 7499

Ingressos: A partir de R$ 30 (meia e social, excluindo taxas do site); inteira é R$ 60

www.ingressosmister.com.br

Produção: Mister Rock

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.