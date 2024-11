Gigante do metal mineiro toca de graça na Grande Belo Horizonte Drowned, banda da segunda geração do metal mineiro, toca na noite desta sexta-feira (01) em bar perto do Centro de Contagem (MG) Essa eh do Rock|Antonio De PauloOpens in new window 01/11/2024 - 10h10 (Atualizado em 01/11/2024 - 12h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Drowned toca de graça hoje em Contagem (MG) no Trash Bar Divulgação/Instagram/@drowned_band

Não perca essa. O Drowned é a atração principal em show gratuito que acontece na noite desta sexta-feira (01) no Trash Bar (Av. Frei Henrique Soares, 304 - Inconfidentes), “copo sujo” que fica em Contagem (MG), cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A banda de death thrash metal, composta por Fernando Lima (voz), Marcos Amorim (guitarra), Rodrigo Nunes (baixo) e Beto Loureiro (bateria), vem mostrando desde o começo deste ano singles do próximo trabalho que será lançado ano que vem.

Ao todo já foram lançados dez singles. O último foi em outubro. Essa é a primeira vez, desde a formação da banda em 1998, que o Drowned lança trabalhos em português.

Na descrição da revista alemã online Metal.De, especializada no gênero, em análise feita ano passado, o Drowned é um nome conceituado no cenário mundial devido à constante qualidade em seus trabalhos, aperfeiçoada no seu estilo musical, do death thrash metal, classificando “Procul His”, lançado neste ano, uma joia do death metal.

‌



Ainda na noite, também toca sexta-feira a Dunkell Reiter, banda de thrash speed metal de Contagem (MG) na ativa desde 1995, que em setembro lançou o álbum Thrash Never Dies.

O Trash Bar abre as portas às 18 horas. Os shows estão previstos para começar a partir das 21h.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.