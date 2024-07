Marcelo Nova toca de graça na semana do Dia do Rock em BH Durante os dois dias do próximo final de semana, a Avenida Augusto de Lima vai parar para celebrar o Dia Mundial do Rock com shows gratuitos

Marcelo Nova vai se apresentar em BH em comemoração ao Dia Mundial do Rock Divulgação

O Mister Rock (uma das principais casas de shows de Belo Horizonte) anunciou Marcelo Nova como uma das atrações do festival especial para comemoração do Dia Mundial do Rock, agora nesse mês de julho. O evento é gratuito.

Nos dias 13 e 14 de julho, 17 atrações se apresentarão nos dois palcos montados na avenida Augusto de Lima, histórico “polo” (SIC) do rock na capital mineira, que fica no bairro Barro Preto, em frente ao fórum Lafayette, com shows a partir do meio-dia.

A entrada é gratuita, mediante a retirada de ingresso em um site (ingressosmister.com.br), disponível a partir deste sábado (06). Menores só poderão assistar aos shows acompanhando dos pais.

Marcelo Nova é lenda viva do rock brasileiro, desde seu trabalho com a banda Camisa de Vênus (com clássicos como Simca Chambord, Silvia, Eu Não Matei Joana D’arc), carreira solo (destaco para os álbuns 12 Fêmeas e O Galope do Tempo), parcerias, como o histórico Panela do Diabo com Raul Seixas (Carpinteiro do Universo, Pastor João e a Igreja Invisível e Você Roubou Meu Video-Cassete), e participações especiais, como com Charlie Brown Jr, Velhas Virgens e Raimundos.

Além de Marcelo, foram confirmados para o festival o Tianastacia (de sua nova formação, com Beto Nastacia, Antonio Julio, Amanda Barbosa e Bruno Egler) e Egípcio, do Tihuana (dos hits Tropa de Elite, Pula! e Renata). Inclusive, está previsto para o “Tia” gravar um DVD ao vivo desta apresentação.

Destaque também para a brilhante banda de hard rock mineira Electric Gypsy, que está bombando com turnês pelo exterior e que participou na versão brasileira do Summer Breeze em 2023 (após vencer concurso); e Bauxita (nome presente do Rock de BH) com o Código B. Entre as bandas de tributo, destaque para a Hocus Pocus, premiada banda mineira que completa 40 anos tocando Beatles.

Segue abaixo a programação completa do evento:

Programação do especial do Dia do Rock organizado pelo Mister Rock em BH Instagram/MisterRockbar

Sábado 13/07

Tianastacia

Bauxita e Código B

Electric Gipsy

General Custer

Ancient Mariners (Iron Maiden)

The Homer (Pearl Jam)

Lurex (Queen)

Meteora e Live in Park (Linkin Park)

Hard and Heavy (Clássicos do Hard e do Heavy Metal)

Domingo 14/07

Marcelo Nova e Drake Nova + Banda Spoilers

Egypcio (Tihuana e Charlie Brown Jr) + Banda Spoilers

Guilherme Bizzoto (Kamikaze e Blues)

Carne Nua

Mister Rock Band (Clássicos do Rock)

Led III (Led Zeppelin)

Hocus Pocus (Beatles)

Harley Queen (Clássicos do Rock)

