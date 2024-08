‘Pais’ do rock de BH inauguram nova casa cultural

O dia de festa está chegando Inauguração do Entre trilhas @entretrilhassabara Localizado no Bairro Pompéu, em Sabará, precisamente na Rota do Ferro, o Entre Trilhas surge com a proposta de unir culinária, cultura, entretenimento e natureza. O espaço recebe eventos culturais, festas e shows. O bar tem uma ampla carta de cervejas, vinhos, drinks, tira-gostos, massas, peixes e caldos. Feito com mais de 80% em materiais reaproveitáveis (ferro, vidro e madeira), o espaço foi construído em uma área de aproximadamente 650 MT, divididos em 5 ambientes, sendo 4 abertos e 1 fechado, todos cercados de vegetação nativa e muros de pedra talhada. Em frente ao bar, foi criado um espaço comum com bicicletário e aparadores. Inauguração do Espaço Entre Trilhas Dias 31 de agosto 10h às 22h30m Entrada franca Rua Hélio Martins Bento, 210 - Rota do Ferro - bairro Pompeu, Sabará Inf. 31997431692 @entretrilhassabara