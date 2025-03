Paralamas do Sucesso fala sobre turnê que comemora os 40 anos de carreira e expectativa para novo álbum Lendária banda carioca liderada por Herbert Vianna toca nesta noite na Maratona Cultural de Florianópolis (SC) Essa eh do Rock|Antonio De PauloOpens in new window 21/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/03/2025 - 02h00 ) twitter

Paralamas Divulgação/Paralamas

Seu erro? É perder a apresentação gratuita que os Paralamas do Sucesso vão fazer na noite deste sexta-feira (21) em Florianópolis (SC), a principal atração da Maratona Cultural que acontece neste final de semana.

A banda carioca toca a partir das 21h30 no espaço cultural Arena Floripa, no centro da cidade. O show faz parte da turnê que celebra os 40 anos de carreira da banda liderada por Herbert Vianna

O ingresso é gratuito e deve ser retirado no site. Na mesma noite, tocam DJ Verônica Kist (Florianópolis/SC), Yeti Reggae Club (reggae/Itajaí-SC) e Dazaranha (Reggae rock/Florianópolis-SC)

Ainda na Maratona Cultural de Florianópolis tocam MV Bill e Dead Fish. Ao todo serão 462 atrações multiculturais espalhadas por 20 bairros da cidade catarinense, com a expectativa de atrair 180 mil pessoas.

‌



40 anos de Sucesso

A celebração da turnê “40 Anos Paralamas Classicos” segue com shows em Goiânia (22), Dourados (28) e, em Abril, Vitória (05), Aracajú (11), Recife (12), Lavras Novas (20) e Brasília (26).

De acordo com postagens na rede oficial da banda, a previsão é que a turnê dure até o ano, passado pelos principais centros culturais do país. Recentemente foram confirmados shows em Salvador (BA) no dia 23 de novembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em São Paulo (SP) no dia 31 de maio no Estádio Allianz Parque, e em Belo Horizonte (MG) no dia 30 de agosto na casa de eventos BeFly Hall.

‌



Detalhes sobre a agenda completa e os ingressos estão no site oficial da banda.

“Para nós cada show é uma grande comemoração. Mas estes são especiais. São 40 anos da banda”, contou o vocalista Herbert Vianna. Ao todo 33 músicas foram separadas nesta turnê, dos 27 álbuns lançados. Do primeiro, Cinema Mudo (1983) até Sinais do Sim (2017).

Paralamas do Sucesso se prepara para lançar disco novo ainda neste ano Divulgação/@osparalamas

Novo Álbum?

Sobre a expectativa de lançamento de um novo álbum, Herbert Vianna confirmou que planeja o lançamento de um novo álbum para 2025. “Ainda estamos tentando para esse ano (o lançamento), mas já atemorizados com a agenda de show que está bem corrida. Mas sempre sai naturalmente no nosso tempo. Nosso processo é coletivo”, contou o líder da banda

