Record Minas estreia segunda temporada de série sobre o rock mineiro Juliano Alvarenga (filho de Samuel Rosa), Humberto Gessinger e Nasi são personagens da série que retorna quinta (25) no MG RECORD Essa eh do Rock 25/07/2024 - 14h27 (Atualizado em 25/07/2024 - 14h50 )



Nova temporada do Rock in Minas estreia nesta quinta-feira no MG RECORD Rock in Minas

Estreia nesta quinta-feira (25), dentro da programação do telejornal MG Record, a segunda temporada do Rock in Minas, a série que aborda universo do rock mineiro. A série é um especial em homenagem ao mês quando é comemorado o dia mundial do rock.

Na primeira temporada, o “Rock em Minas”, em três episódios, abordou o movimento metal dos anos 80 (com o João do selo Cogumelo), a tríade do pop rock mineiro durante a segunda grande onda rock nacional (com John Ulhoa e Fernanda Takai do Pato Fu) e as mulheres da cena do Rock atual com a banda Foxie.

Trabalharam nesta série a repórter Michellyne Kubitschek, a editora Ludmilla Fonttainha, o editor de imagem Raphael Soalheiro e eu, Antonio De Paulo, na produção. Nesta temporada, o Rock in Minas retorna abordando novas perspectivas do rock mineiro.

“Pensamos na série como uma continuidade, a temporada passada, contando sobre a cena com outras perspectivas, de acordo, como um todo, em toda a cadeia de produção do Rock. É claro que as bandas são protagonistas, mas pode-se fazer rock sem guitarras, contrabaixo e baterias... e até mesmo longe dos palcos: um professor de música, um produtor ou organizador de festival, um radialista como o Adriano Falabella ou Dudu Graffite, o compartamento do público... tudo é Rock” Antonio de Paulo, produtor da série e do blog ESSA EH DO ROCK (Antonio de Paulo, produtor da série e do blog ESSA EH DO ROCK)

A editora Ludmilla Fonttainha fala um pouco sobre como serão os dois episódios desta temporada.

“Falar de Rock é sempre trazer um pouco da história da nossa música. Por mais que hoje em dia não tenhamos bandas do gênero, tão presentes no mainstream, tem muita novidade surgindo que bebe desta fonte do rock’n’roll. Esse inclusive é a nossa primeira reportagem: bandas novas que se inspiram nos clássicos do Rock. Tem muito filho de artista tentando ganhar seu lugar ao sol! Filho de peixe será que peixinho é? Essa coisa do pai gostar de Rock, e tocar, será que ele consegue realmente influenciar o filho?” (Ludmilla Fonttainha, editora da série Rock in Minas)

“No segundo episódio vamos falar da história dos festivais em terras mineiras, esses eventos que em um único dia conseguem reunir um monte de banda, e todo o roqueiro adora. Será que essa fórmula morreu no Brasil? Cadê os grandes festivais de Rock que aconteciam por aqui em Minas? O que aconteceu com o Rock, que perdeu espaço nos grandes festivais pelo Brasil, para músicas de outros gêneros?” (Ludmilla Fonttainha, editora da série Rock in Minas)

Também tem um giro sobre os principais festivais de rock, já que aconteceram no Estado. Aposto que você já foi pelo menos em um deles. Tem festival de rock do interior também, tá?

Nesta temporada a série está recheada de participações especiais, como Humberto Gessinger (Engenheiros do Hawaii), Nasi e Edgar scandurra do Ira! e Philippe Seabra do Plebe Rude, contando a história do primeiro show de uma banda “de um tal de Renato” em 1982 em Minas Gerais.

