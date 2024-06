Tributo ao Rock chega à 14ª edição com dois dias de shows gratuitos em Itaguara (MG) 12 bandas tocarão nesta sexta-feira (14) e sábado (15) na praça central na tal “a Cidade do Rock” de Minas Gerais

Tributo ao Rock Itaguara Tributo ao Rock Itaguara (Divulgação/@tributo_ao_rock_ita)

Começa nesta sexta-feira (14) em Itaguara (MG), cidade da Região Metropolitana que fica a 90 km de Belo Horizonte, o Tributo ao Rock, tradicional festival que deu o município o apelido de “a Cidade do Rock”.

Durante os próximos dois dias, doze bandas subirão no palco, onde estão previstos mais de 20 horas de música. Os shows acontecem na Praça Matriz, a principal da cidade. Tudo de graça.

Camisa Tributo ao Rock III Camisa especial feita na 3ª edição do Tributo ao Rock em 1999 (Divulgação/Instagram/@itarockcity/Divulgação/Instagram/@itarockcity)

Esta será a 14ª edição do Tributo. O organizador do evento, Marquinho das Graças, descreve a paixão dos moradores pela música. “Itaguara é uma cidade que gosta mesmo de Rock. Sempre quando tem um show, não importa o lugar, a cidade se mobiliza com vans e ônibus, e vai. Comecei com rock aos 12 anos. Participei da primeira banda da cidade, a Mr. Otor. Itaguara sempre teve muito músico e muita banda. É uma cidade cheia de músicos”, afirma Marquinho. Atualmente o organizador é vocalista da Athos.

“A ideia nossa sempre foi divulgar as bandas que estão na estrada e não são reconhecidas. Não fazemos muita questão de bandas de renome. Tem muito artística bom aqui, e pretendemos divulgar isso. Tem muita banda que tem músicas próprias também. Eis a nossa missão social: divulgar bandas underground e formar mais músicos na cidade”, conclui Marquinho.

O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade. Na sexta-feira (14), a partir das 18 horas, tocam Slab, SideShow Bob, Athos, Fenda do Biquini e Paraíso Químico. No sábado os shows começam a partir das 14 horas, com The Tramps, Naftaly, Vintage, Maverick´s, Wild Mary, Sabbra Cadabra e Arquivo D´Vinil.





