Conheça o quebra-cabeça literário que chega ao Brasil após virar fenômeno no Reino Unido Livro desafia o leitor a desvendar assassinatos, usando os mesmos métodos de um detetive Estante da Vivi|Vivian MasuttiOpens in new window 21/07/2024 - 16h28 (Atualizado em 21/07/2024 - 16h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Capa do livro 'Murdle - Volume 1', da Intrínseca Divulgação

Inspirado em um jogo online, o livro Murdle - Volume 1 (R$ 59,90, 400 págs., Intrínseca) acaba de chegar às livrarias brasileiras, após pôr o mercado editorial britânico de pernas para o ar: foi o mais vendido no Natal de 2023, batendo o policial mais recente do best-seller Richard Osman — conhecido mundialmente pela série O Clube do Crime das Quintas-Feiras.

A proposta da obra é adivinhar o motivo de um determinado assassinato, quem o cometeu, como e onde, por meio do cruzamento de informações em um grid. Os níveis de dificuldade vão do básico ao “impossível”.

Os casos podem ser resolvidos separadamente ou em sequência. Se o leitor optar pela segunda opção, uma narrativa vai sendo construída até formar uma história de suspense.

O livro contém ainda uma mensagem que só pode ser decifrada após a solução de todos os enigmas.