Eles podem mudar a sua vida: veja cinco lançamentos literários para quem ama gatos Destaque fica por conta do best-seller japonês ‘Vou te Receitar um Gato’ Estante da Vivi|Vivian MasuttiOpens in new window 10/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para quem ama gatos ou vai começar a amá-los a partir de agora, separei alguns lançamentos que recebi nos últimos meses que falam da relação dos humanos com seus amigos felinos. Do best-seller japonês Vou te Receitar um Gato à autobiografia da escritora americana Mary Gaitskill, O Gato Perdido, os livros a seguir têm em comum personagens em processo de redescoberta. São fofinhos, claro, mas tratam de assuntos importantes para a alma.





Se os Gatos Desaparecessem do Mundo

'Se os Gatos Desaparecessem do Mundo' (R$ 49,90, 176 págs., Bertrand Brasil) Divulgação

Livro de estreia do japonês Genki Kawamura, foi traduzido para 18 idiomas e já vendeu mais de 2 milhões de exemplares no mundo. Romance espirituoso sobre vida, perda e reconciliação, traz a história de um jovem carteiro que mora sozinho com seu gato e recebe o diagnóstico de uma doença em fase terminal. Logo, ele recebe uma proposta inusitada: ganhará um dia extra na Terra para cada coisa que desejar que desapareça no mundo.

























Neko Café

'Neko Café' (R$ 49,90, 144 págs., VR) Divulgação

Prestes a completar 40 anos, a protagonista do livro, chamada Nagore, está em crise: sozinha, endividada e sem emprego, ela acaba de voltar à sua cidade natal, Barcelona, infeliz. Sua vida muda quando ela aceita trabalhar em uma cafeteria cheia de gatos. O problema é que Nagore tem ailurofobia: ou seja, medo irracional de felinos. De Anna Sólyom.

‌







O Gato Perdido: Uma Memória

'O Gato Perdido: Uma Memória' (R$ 52,90, 80 págs., Todavia) Divulgação

Trata-se do texto mais próximo de um livro de memórias que a autora americana Mary Gaitskill, de 70 anos, já escreveu. O livro começa com a história de uma escritora que resgata um gato de rua na Itália e o leva para morar com ela nos Estados Unidos, onde ele acaba desaparecendo. O relato do trauma inesperado aos poucos se entrelaça com a relação de Mary com três crianças.





















Um Gato em Tóquio

'Um Gato em Tóquio' (R$ 64,90, 312 págs., VR) Divulgação

Mistura de romance com coletânea de contos, o livro traz a história de um tatuador que aceita desenhar as ruas de Tóquio nas costas de uma jovem. Ele decide, por conta própria, incluir uma gata no desenho. Só que, a cada vez que a cliente retorna, o animal aparece em um lugar diferente da cidade. De Nick Bradley.

‌







Vou te Receitar um Gato

'Vou te Receitar um Gato' (R$ 49,90, 224 págs., Intrínseca) Divulgação

Best-seller japonês, fala de como a chegada de um animal pode mudar a nossa vida. No enredo, pacientes são orientados por uma clínica a se “medicar” com gatos, levando-os para casa. E, é claro, têm suas vidas transformadas. Às vezes, tudo o que a gente precisa mesmo é do amor de um felino. De Syou Ishida.

























Veja vídeo sobre os benefícios que os animais trazem ao homem

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.