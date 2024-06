Fim do mistério: tudo sobre o novo livro da série ‘Jogos Vorazes’ e sua volta vertiginosa no tempo Obra de Suzanne Collins se passará 40 anos antes da última prequela; fãs esperam detalhes da história de Haymitch Abernathy

Alto contraste

A+

A-

Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen em 'Jogos Vorazes'

A best-seller americana Suzanne Collins causou alvoroço nas redes sociais ao anunciar, nesta semana, o quinto romance da série Jogos Vorazes para 18 de março de 2025.

O livro vai se chamar Sunrise on the Reaping (amanhecer da colheita, em tradução livre) e se passará 40 anos antes de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, última prequela da saga — como é chamada a história anterior à obra original —, de 2020.

Em entrevista à Associated Press, Suzanne diz que se inspirou nas ideias do filósofo britânico David Hume, famoso pelo ceticismo radical, ou descrédito total na humanidade, e em especial na frase do pensador que fala sobre “a facilidade com que muitos são governados por poucos”.

Just Announced: A NEW Hunger Games novel by Suzanne Collins coming March 18, 2025! Pre-Order today! #TheHungerGames pic.twitter.com/Se7LdU8atv — Scholastic (@Scholastic) June 6, 2024

“A história também se prestou a um mergulho mais profundo no uso da propaganda e no poder daqueles que controlam a narrativa. A questão ‘real ou não real?’ parece mais urgente para mim a cada dia”, afirmou.

Publicidade

Há, claro, a expectativa de que Sunrise on the Reaping ganhe adaptação para os cinemas, como ocorreu com todos os livros da série. A saga, vale lembrar, foi a responsável por catapultar à fama a atriz Jennifer Lawrence, que viveu a protagonista, Katniss Everdeen.

Apesar de não terem sido divulgados muitos detalhes da trama, espera-se que o enredo aborde o que há para além do mundo de Panem, um estado distópico dividido em 12 distritos. Os fãs também aguardam mais detalhes da história de Haymitch Abernathy (o ótimo Woody Harrelson), vencedor da 50ª versão dos jogos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.