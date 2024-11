Luiz Rufino lança livro de crônicas ‘Cazuá: Onde o Encanto Faz Morada’ Obra traz histórias obre malandros que se misturam com trabalhadores e plantas que conversam com gente Estante da Vivi|Vivian MasuttiOpens in new window 26/10/2024 - 09h51 (Atualizado em 26/10/2024 - 09h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O professor e escritor Luiz Rufino Monica Ramalho/Divulgação

O professor Luiz Rufino lança neste sábado (26), em uma roda de samba com Luiz Antônio Simas, no Alfa Bar, no Rio, o livro de crônicas Cazuá: Onde o Encanto Faz Morada (R$ 59,90, 172 págs. Paz & Terra).

Nas histórias, ele lança um olhar atento a fatos do cotidiano — como malandros que se misturam com trabalhadores, flores que se encruzam com facas e plantas que conversam com gente e roças.

Seu mérito está em oralizar a escrita, em um país em que grande para da cultura é transmitida por meio da contação de histórias.

“Se a casa invoca a obra, o cazuá diz sobre o espírito das coisas, daí ele se firma na miudeza, na experiência ordinária, no repertório pé de chinelo próprio das sabedorias batedoras de perna. Nessa morada de encanto, da fresta, da porteira entreaberta, se avista a imensidão do mundo”, detalha Rufino.

Criado no subúrbio do Rio, o escritor é filho de cearenses e neto de vaqueiros e lavradores. É professor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.