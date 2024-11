Rodrigo Teixeira narra em livro mais de meio século do Grupo Acaba, do Mato Grosso do Sul Obra é baseada em centenas de fotografias, dezenas de LPs e CDs, além de cartas, bilhetes e até fichas de inscrição Estante da Vivi|Vivian MasuttiOpens in new window 23/10/2024 - 11h47 (Atualizado em 23/10/2024 - 11h47 ) twitter

O jornalista Rodrigo Teixeira, com Helena Aragão, no lançamento do livro Mônica Ramalho/Divulgação

O jornalista Rodrigo Teixeira acaba de lançar o livro Grupo Acaba - A história dos Canta-Dores do Pantanal (352 págs.; Life Editora), no qual narra as mais de cinco décadas do conjunto de música regional de raiz do Mato Grosso do Sul — fundado em 1969, no Pantanal.

A obra é resultado de um intenso trabalho de pesquisa, baseado em materiais analógicos como fotografias, LPs, CDs, cartazes, ingressos, cartas, bilhetes, boletos e até letras originais. Eles foram coletados na casa do fundador, Moacir Lacerda.

Todos têm como foco a cultura regional e a figura do pantaneiro.

Uma versão em áudio do livro está disponível gratuitamente no YouTube. São dez episódios adaptados do texto original e apresentados pelo próprio Teixeira.

“Durante todos esses anos de feitura desta publicação, me deixei contaminar pelas ideias acabenses e procurei absorver as mensagens e as melodias dos Canta-Dores do Pantanal, que tocaram fundo a minha alma e me modificaram para sempre”, conta o autor.

