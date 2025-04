Galo filipino vira vilão sanguinário ao ser explorado em rinha por família pobre dos quadrinhos Artista plástica Renren Galeno já concorreu ao Pulitzer por reportagem ilustrada e agora lança sua primeira HQ no Brasil Estante da Vivi|João Acrísio* 25/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 02h00 ) twitter

O título do quadrinho Sa Wala: Tudo por Nada, escrito e desenhado por Renren Galeno — filipina indicada ao Pulitzer pela reportagem ilustrada Procurando por Maura — começa com uma expressão nativa que pode ser traduzida como “nada” ou “por nada”.

O conteúdo, contudo, não poderia ser mais oposto: com uma narrativa envolvente, daquela de ler tudo em uma só tacada, a HQ agradará aos fãs de um bom horror em quadrinhos.

Capa de 'Sa Wala: Tudo Por Nada', lançado pela Pipoca e Nanquim Divulgação/Pipoca e Nanquim

Muitas obras do gênero se perdem em diálogos grandes e gráficos apelativos, na tentativa de transmitir as sensações de aflição, tensão e medo, como em um filme.

Não é qualquer um que acerta o tom das expressões faciais, a composição da cena e ainda mantém o leitor ávido pelas próximas páginas.

Galo surge como protagonista de horror familiar 'Sa Wala: Tudo Por Nada' Divulgação/Pipoca e Nanquim

Ambientado nas Filipinas, Sa Wala conta a história de uma família vulnerável que tem a vida virada pelo avesso com a chegada inesperada de um galo. Logo os personagens põem animal em uma rinha violenta para ganhar dinheiro às custas do animal.

Nas Filipinas, a prática cruel é considerada um esporte — muito popular, por sinal.

A trama pega fogo quando o galo é tomado por um desejo sanguinário de vingança.

Família se assusta com galo em casa Divulgação/Pipoca e Nanquim

Mas Renren não usa a violência para construir o centro de sua história e é justamente aí que a HQ se sobressai. Ela foca as expressões faciais assustadas da família, mantendo o suspense sobre o que a ave faz ao longo das 228 páginas.

A editora Pipoca e Nanquim, responsável pelo lançamento, é conhecida por recuperar grandes clássicos que estavam perdidos no Brasil.

Talvez por isso a primeira publicação do único drama de horror feito por uma autora contemporânea filipina não tenha chamado tanto a atenção do público. Mas definitivamente é um achado para os fãs do gênero.

*Sob supervisão de Vivian Masutti

