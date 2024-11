Síndrome de impostora e mudança: de que falam os audiolivros gratuitos produzidos por Rafa Brites e Lázaro Ramos Artistas lançaram recentemente série de episódios baseados em trocas de experiência que marcaram suas vidas Estante da Vivi|Laura Margutti*, do R7 22/10/2024 - 14h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h45 ) twitter

Lázaro Ramos é autor da série 'Por que Mudei' Reprodução/Record News

Plataforma que reúne milhares de livros em formato de áudio, o Audible ganhou neste mês produções narradas pelo ator Lázaro Ramos e pela influencer Rafa Brites.

A primeira é a série Por que Mudei, composta por episódios que abordam momentos de transformação em diferentes aspectos da vida, com títulos como: “Por que mudei minha ética?”, “Por que mudei meu casamento?” e “Por que mudei meu preconceito?”.

Em cada capítulo, Ramos conversa com alguém que possui uma história impactante e diferente da sua. Ele diz que ficou “muito emocionado” com a facilidade com que as pessoas abriram suas trajetórias para ele.

“Muitas falavam coisas com as quais eu não concordava ou sobre temas que desconhecia. Fui atrás de aprender. Você viaja no tempo e no espaço com o relato.”

Ramos conta que uma das conversas que mais o tocaram foi sobre o movimento essencialista — caracterizado por buscar apenas o que é fundamental na vida de uma pessoa.

”Conheci uma galera que tinha dinheiro, mas que, defendendo ter apenas o necessário para a vida, escolheu não ter nada”, conta o ator. “Foi lindo. Mudei minha opinião, minha personalidade e minha empatia.”

A influenciadora Rafa Brites Reprodução/Instgram/@rafabrites

Já Rafa Brites é responsável pela série O Clube das Impostoras, sobre a troca de experiências entre mulheres que, apesar de suas conquistas, sentem-se “impostoras” em suas próprias vidas. “Durante a narração, consigo imaginar esse clube secreto, com fumaça e cortinas de veludo”, diz Rafa.

A ideia de um espaço seguro, onde essas mulheres se reunissem para compartilhar suas frustrações e inseguranças, reflete-se nas entrevistas. “Elas me contaram coisas que nunca haviam revelado antes”, conta a influencer, que conversou com personalidades como Negra Li, Fafá de Belém e Suzane Pires.

Rafa diz que o audiolivro surgiu a partir do conceito da síndrome da impostora: “O que estou fazendo aqui? Essa é a pergunta que toda impostora se faz.”

Segundo ela, essa insegurança faz com que muitas mulheres, admiradas por todos ao seu redor, não se sintam dignas de suas próprias conquistas. “Quando você tira a máscara da impostora, consegue ser mais autêntica.”

Ela lembra que desistiu da faculdade após ouvir comentários machistas. “Eles disseram que, se fossem CEOs, me escolheriam como dama de companhia”, conta. “Hoje, se uma mulher ouvir algo assim, gostaria que ela já tenha tido acesso à história dessas mulheres. Isso a ajudaria a enfrentar essa situação de forma diferente.”

*Sob supervisão de Vivian Masutti

