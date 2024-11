Ana Paula Minerato pede desculpas e culpa o ex Influenciadora foi demitida de escola de samba por suas falas racistas Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 26/11/2024 - 17h59 (Atualizado em 26/11/2024 - 18h04 ) twitter

Ana Paula Minerato se pronuncia sobre ataques racistas contra cantora Ananda

Ana Paula Minerato se pronunciou pela primeira vez sobre as acusações de falas racistas nesta terça-feira (26). A ex-musa da Gaviões da Fiel gravou aos prantos um vídeo em seu Instagram, pedindo desculpas pelo jeito que se referiu à cantora Ananda após descobrir que o rapper KT Gomez — seu atual namorado na época — estivesse tendo um possível envolvimento com ela.

“Eu tô muito mal porque eu sei que o que resultou nisso foi algo horrível. Quero pedir desculpas a todo mundo que se sentiu atingido, ofendido porque realmente foi uma ofensa a uma pessoa que eu nem conheço. Quero pedir desculpa para todo mundo, quero pedir desculpa para Ananda, quero deixar registrado o meu pedido de perdão”, disse a ex-panicat.

Minerato também revelou no vídeo que vivia uma relação abusiva com Gomez, e denunciou o ex. “Queria contar também o que eu vivi nesses últimos meses dentro de um relacionamento muito tóxico, abusivo, onde eu só fui judiada, só fui manipulada, com uma pessoa que só quis tirar de mim o pouquinho que eu tinha e conseguiu agora, uma pessoa que fez tudo por fama”.

“Apesar desse episódio de racismo ter dominado toda a pauta, sim, foi um erro, sim, foi uma coisa muito ruim, e mais uma vez eu reitero aqui o meu pedido de perdão. Porque sei que como mulher vivi coisas terríveis com essa pessoa que só queria fama. Eu até falava ‘eu não trabalho para você. Não quero fazer nada disso, isso não é um namoro? Não é um trabalho. Ele conseguiu essa fama toda através de mim. Ele usou essa traição, com essa Ananda, para colocar ela contra mim. Mostrou vídeos, falava coisas terríveis dela e colocava ela contra mim. Ele fazia que eu falasse coisas terríveis e eu falei. Estou muito mal. É isso”, concluiu Minerato.

Na gravação, Ana Paula discutiu com KT Gomez e se dirigiu à moça com palavras racistas. O áudio logo viralizou nas redes sociais e recebeu diversas críticas dos internautas. Como consequência, ela foi demitida da escola de samba Gaviões da Fiel.

