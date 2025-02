Anahí se defende de acusações de fraude em programa mexicano: ‘Absolutamente falsas’ A ex-RBD teria trapaceado em dinâmica do reality com a ajuda de sua empresária e é investigada pela Televisa Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/01/2025 - 13h35 (Atualizado em 14/01/2025 - 13h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cantora e ex-RBD Anahí se defendeu das acusações de fraude no reality “¿Quién Es La Máscara?”, versão mexicana do “The Masked Singer”, e afirmou que são “absolutamente falsas”.

A cantora e ex-RBD Anahí Reprodução/Instagram/@anahi

Segundo o site TVyNovelas, a intérprete de Mia Colucci e a sua assessora de imprensa, Danna Vázquez, estão envolvidas num escândalo que pode pôr fim às suas carreiras.

Com a ajuda de Vázquez, Anahí teria obtido de forma fraudulenta a lista de celebridades por trás dos personagens do reality e usado isso para vencer, zombando de milhões de telespectadores e de seus colegas.

Em uma carta publicada nas redes sociais, no entanto, a ex-RBD disse ter aceitado as regras do programa e que sempre agiu com a melhor intenção e em plena coordenação com a equipe de produção. “Por isso, as acusações que estão sendo feitas são absolutamente falsas”, afirmou a cantora.

‌



A produção do “¿Quién Es La Máscara?”, chefiada por Miguel Ángel Fox, solicitou uma investigação formal aos departamentos jurídico e de auditoria da emissora de televisão. Pelas evidências encontradas já haveria informações suficientes para trazer graves consequências para ambas, tanto no México quanto nos Estados Unidos, locais onde o programa foi transmitido no final de 2024.

A cantora se pronunciou sobre a medida e disse que o que mais deseja é que essa questão seja esclarecida e que a verdade permaneça: “Sempre serei a favor das investigações cabíveis e não hesitarei em tomar as medidas legais necessárias para proteger meu nome e minha reputação como mulher e como artista, que passei a vida inteira trabalhando para construir”, finalizou a cantora na carta.

‌



Xi...

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.