Antônia Fontenelle detona Flávia Alessandra publicamente A viúva de Marcos Paulo acabou com a atriz em uma live Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 01/11/2024 - 15h03 (Atualizado em 01/11/2024 - 15h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Antônia Fontenelle criticou Flávia Alessandra, que será musa da escola de samba Viradouro no próximo carnaval.

“Flávia Alessandra é musa do Salgueiro. Ah, meu pai. Ela já tentou ser musa na Mangueira, não deu certo, acho que não quiseram. E agora, com 50 anos, vai ser musa do Salgueiro. Agora, quer ser apresentadora porque ela se identifica muito com a Hebe. Mano do céu... Ah, Deus, olha, vou te falar, misericórdia”, disse Fontenelle.

As duas têm uma relação complicada desde a morte de Marcos Paulo, em 2012. Quando ele morreu, começou uma disputa na Justiça pelos bens deixados pelo ator e diretor.

Antônia é a viúva e Flávia teve uma filha com ele.

Desde então, elas não se suportam.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.