Maraisa fica por um fio com Maiara após bebedeiras em navio Relacionamento entre as irmãs pode estar estremecido Fabíola Reipert 03/12/2024 - 10h29

Maiara e Maraisa viveram climão em show em navio Reprodução/Instagram/@maiaraemaraisa

O que aconteceu no cruzeiro marítimo de Maiara e Maraisa deixou bem claro que as diferenças entre as gêmeas está começando a pesar. Um dos shows da dupla foi cancelado no navio (e remarcado pro dia seguinte), pois Maiara tinha bebido demais e não teve condições de se apresentar.

Maraisa ficou esperando em sua cabine até ser avisada que a irmã não faria o show. No dia seguinte, publicamente, Maraisa pegou no microfone e entregou sua gêmea para que nenhuma responsabilidade fosse colocada em sua conta.

“Gente, eu não passei mal ontem, não. Eu tava prontinha na cabine, quando falaram que ela não tinha condição. Cada um com as suas responsabilidades", esclareceu Maraisa. E ainda ajudou a plateia a puxar coro de uma música falando da bebedeira da outra…

Ainda no navio, Maiara apareceu durante a apresentação de Hugo & Guilherme visivelmente alterada com copo na mão e saiu carregada do palco.

Maraisa deixou bem claro que não vai mais segurar a bronca da irmã rebelde. E, nos bastidores, há quem diga que Maraisa está se cansando.

Não é de hoje que Maiara tem dado trabalho, principalmente em público, e a gente sabe onde isso geralmente acaba, né? No fim da dupla ou até em cantores que mal se olham na cara e apenas se relacionam profissionalmente.

Tomara que não seja o caso delas.

