Bruna Biancardi se irrita com ex-amante de Neymar

Amanda Kimberly (esq) e Bruna Biancardi Reprodução/Instagram/@amanda_kimberlyoficial e Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

Bruna Biancardi ficou indignada com Amanda Kimberly, mãe de Helena, filha caçula de Neymar.

Amanda, que teve um relacionamento relâmpago com o menino Ney quando ele já estava com Bruna (e ainda engravidou dele), curtiu comentários de internautas cutucando a atual mulher do jogador.

Amanda está sendo acusada pelos “juízes da internet” de curtir comentários que acusam Bruna de competir com ela e de se mostrar incomodada com a relação entre Neymar e sua filha Helena.

Bruna, que reatou com Neymar, tem aparecido bastante nas redes sociais com ele e a filha do casal, Mavie. A “influenciadora” resolveu apagar o passado nebuloso que teve com ele e curtir os momentos em família.

‌



Veja comentários que Amanda curtiu contra Bruna:

“A outra está lá incomodada e insegura com Amanda Kimberly. Ela está competindo sozinha, enquanto a mãe da Helena está no sossego”.

‌



“Mas eu teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim, nítido o incômodo com a Helena”.

Bruna Biancardi ficou indignada e resolveu se manifestar, negando que esteja tentando impedir Neymar de conviver com a filha Helena.

‌



Veja o que Bruna falou:

“Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto pra falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas.

No momento em que eu decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós.

Pensar que eu destrataria uma criança é muito triste! É doentio. A forma de tratamento seria a mesma que eu desejaria que a minha filha recebesse. Ela não tem motivos pra falar sobre mim. Eu nunca falei nada sobre ela. Sempre tive empatia por uma mulher recém parida, coisa que não aconteceu comigo.

Espero que as coisas possam ser resolvidas de outra forma daqui para frente, como pessoas maduras e que tem um ponto em comum que deve ser colocado à frente de qualquer outra coisa. Esse tipo de rivalidade é incabível e não deveria ser alimentada. Pelo menos é assim que eu penso”.

Xiiiiii…

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.