Cantor sertanejo é preso por fraude em plataforma de músicas e prejuízo é de R$ 6 milhões Esquema envolvia roubo de perfis falsos e lucrava com os royalties gerados pelas reproduções Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/01/2025 - 15h30 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ronaldo Torres é acusado de ter uma rede de perfis falsos no Spotify Reprodução/Instagram/@alexronaldooficial

Um cantor sertanejo foi preso preventivamente em Passo Fundo (RS), no dia 5 de dezembro, por um esquema de “roubo de músicas”. Ronaldo Torres de Souza controlava uma rede de perfis falsos no Spotify que foi desmantelada durante a operação ‘Desafino’, conduzida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO).

O músico confessou o crime e se tornou a primeira pessoa no Brasil a ser presa por fraude em plataformas de streaming musical. Ele foi o responsável pela criação de 209 perfis sertanejos falsos no Spotify que compartilhavam de músicas obtidas ilegalmente de outros compositores.

O esquema ocorria da seguinte forma: com documentos falsificados, Ronaldo vinculava o próprio Pix às canções, lucrando com os royalties gerados pelas faixas. A audiência das músicas também era falsa e ele utilizava bots para aumentar o número de reproduções.

Com as fraudes, Ronaldo conseguiu acumular 28 milhões de reproduções, o que gerou um prejuízo gigantesco aos compositores, que deixaram de faturar R$ 6 milhões no total.

‌



Um dos artistas prejudicados pelo crime foi o cantor Murilo Huff, que acumula mais de 11 milhões de ouvintes todo mês no Spotify. O sertanejo teve suas músicas usadas sem autorização e recriadas com a utiização de inteligência artificial, o que dificultou o rastreamento do esquema.

Ronaldo Torres de Souza pode enfrentar até dez anos de prisão se for condenado por violação de direitos autorais, estelionato e falsa identidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.