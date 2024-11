Caso Lauana Prado: artistas faltam com respeito ao chegarem atrasados em shows A cantora bateu boca com prefeito, que errou ao xingá-la de baranga Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/10/2024 - 10h27 (Atualizado em 21/10/2024 - 10h29 ) twitter

Lauana Prado Reprodução/Instagram/@lauanaprado

Virou a maior baixaria o show de Lauana Prado em Abadiânia, em Goiás. Ela chegou com duas horas de atraso. Subiu ao palco por volta de uma da manhã, sendo que o combinado era às 23h.

O prefeito da cidade se irritou, os dois bateram boca e ela diz que foi chamada de baranga. Ela pegou no microfone antes de começar o show e contou todo o barraco para a plateia, inclusive que foi ofendida pelo prefeito.

Cantora Lauana Prado atrasa duas horas, dá uma de estrela e prefeito pede que ela devolva o dinheiro pago pelo show depois de falar umas verdades a ela. Que feio!!! pic.twitter.com/UtcJ1FduOV — Cid Castro (@cidcastro) October 19, 2024

Obviamente, ele perdeu a linha, não deveria ter xingado a moça.

Mas esse lance de os artistas, principalmente os sertanejos, fazerem mais de um show por noite e se atrasarem para chegar em sua segunda apresentação, deixando o público esperando, é uma tremenda falta de respeito e consideração. Isso deveria acabar.

‌



Um barraco aconteceu no show da cantora Lauana Prado, na madrugada desse sábado, 19. A cantora teria chegado atrasada e o prefeito da cidade Abadiânia, em Goiás, Zé Diniz, teria ofendido a cantora. pic.twitter.com/SfXkfga51Y — alex (@whoisnoely) October 20, 2024

A prefeitura da cidade soltou nota de repúdio contra Lauana e disse que, além do atraso, ela fez mil exigências, como veículos de luxo e hotel com academia. E ainda não atendeu fãs no camarim nem quis dar entrevista para a imprensa local.

