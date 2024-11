Cintia Dicker usa maternidade para parar de brigar com Luana Piovani Atual e ex de Pedro Scooby andavam se estranhando Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/11/2024 - 11h54 (Atualizado em 07/11/2024 - 11h54 ) twitter

Luana Piovani e Cintia Dicker vivem um momento de paz Reprodução/Instagram/@luanalonsom e Reprodução/Instagram/@cintiadicker

A modelo Cintia Dicker nunca concordou com o jeito barraqueiro de Luana Piovani, que sempre usa as redes sociais para lavar roupa suja em público e expor os problemas que tem com o pai de seus três filhos.

Dicker hoje é casada com o surfista Pedro Scooby, que já foi marido de Piovani, e ele vive em pé de guerra com a ex por causa das crianças. A atriz o acusa de ser omisso em relação à educação dos sacis (apelido carinhoso dado pela própria mãe aos filhos).

Cintia Dicker já chegou a dar indiretas a Luana Piovani na internet, dizendo o seguinte sobre as atitudes da atriz: “Na verdade, acho que é engajamento, dá like, dá dinheiro para pessoa que fica lavando roupa suja. Vamos acordar”…

Agora podemos dizer que as duas vivem uma fase mais tranquila, sem indiretas nem alfinetadas. A atual de Scooby, que agora também é mãe (o casal tem uma filha de dois anos), está se apoiando na maternidade para se aproximar da ex de seu marido e selar de vez a paz.

A modelo deu entrevista dizendo que ajuda Luana com o filho Dom, de 12 anos, que não mora mais com a mãe em Portugal. O menino preferiu ficar com o pai e a madrasta no Brasil.

Como a relação de Luana Piovani e Pedro Scooby não é boa, Cintia Dicker contou que deixa a mãe de Dom sempre por dentro de tudo o que está acontecendo, que esses dias até marcou dentista para o menino e já chegou a levá-lo para a escola.

“[Hoje] Nós temos uma ótima relação. Eu conto tudo para tranquilizá-la. Fico imaginando se fosse o contrário, a minha filha que estivesse em Portugal. Também ia querer saber de tudo. Tem coisas que só nós, que somos mães, é que vemos”, disse Cintia ao Extra.

Os outros dois filhos de Piovani e Scooby, um casal de gêmeos de oito anos, moram com ela em Portugal.

