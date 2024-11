Expulsa de casa, mãe de MC Mirella diz que a funkeira não fala a verdade e é ‘bobinha’ A funkeira mandou os pais embora e disse que tem passado vergonha Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/11/2024 - 09h59 (Atualizado em 21/11/2024 - 09h59 ) twitter

Márcia Barroz e MC Mirella: treta em família Reprodução/Instagram/@marciabarroz e Reprodução/Instagram/@mireella

MC Mirella se pronunciou publicamente em vídeo dizendo que expulsou os pais da casa dela, porque não dá pra conviver mais com eles. A moça funkeira ainda disse que já passou vergonha na frente de amigos e várias pessoas se afastaram de sua vida por causa do comportamento dos pais.

“Não dá para conviver com pessoas que se incomodam com o seu estilo de vida, com os seus amigos, com absolutamente tudo. Meu pai é mais tranquilo, mas minha mãe é muito difícil”, disse ela em seu desabafo público.

A mãe de Mirella, Márcia Barroz, falou que não ia sair da residência da cantora porque não era cachorro. “Não invadi a casa, sou uma convidada, sou mãe dela. Então, se ela me explicasse o que de fato aconteceu, aí, sim, pode ser que eu iria falar ok”.

“Lamento pelo fato de ela ter falado em público. Só que ela não falou a verdade. Quando ela começou, deveria ter dito assim: ‘as pessoas não gostam da minha mãe porque ela fala na cara. A minha mãe vê a pessoa oportunista querendo aproveitar de mim porque eu sou boa e sou bobinha. Então, a minha mãe é desse jeito’”, afirmou Márcia.

E ainda contou que algumas coisas pessoais sumiram por causa das visitas que MC Mirella recebe em casa: “O que me incomodou foi isso, mas não falei com a pessoa, mas falei com ela. Porque eu não gosto se eu comprei pra mim. Acho tão desagradável, juro pra você, eu comprar as coisas pra tomar meu café e ter que esconder. É surreal isso”.

“Eu já falei pra Mirella: de tão boa que ela é, acaba se tornando boba, porque os outros abusam. Eu respeito, a casa é dela e ela coloca quem ela quiser. A casa e o dinheiro são dela, porém eu não apoio”.

“Ela que venha e fale a verdade, tudo o que eu fiz. Porque ela falou, falou, jogou no ar, mas não falou a verdade. Eu quero saber o porquê sou narcisista. Eu sou narcisista porque eu não gosto das pessoas que querem se aproveitar dela? Isso é ser narcisista?”.

Márcia Barros deu essas declarações ao TV Fama.

Vale lembrar que Mirella revelou em outra ocasião que saiu de casa, praticamente expulsa, quando tinha apenas 17 anos, pois seus pais não aceitavam a relação dela com o funk, a carreira e as escolhas dela. Sem ter para onde ir, e sem dinheiro, viveu de favores e passou muitos perrengues.

“Eu não queria fazer faculdade, eu queria seguir no funk, então sai de casa e fui tentar essa vida. Eu tinha apenas 17 anos”, já disse a cantora.

Depois, quando começou a ganhar dinheiro, disse que passou a sustentar os pais.

