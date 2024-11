Filhos de Cid Moreira apontam assinaturas falsas do pai em documentos Eles pedem anulação de testamento e bloqueio do passaporte da viúva Fátima Sampaio Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/11/2024 - 17h25 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h25 ) twitter

Análise de peritos indicou que assinaturas de Cid Moreira em documentos são falsas Reprodução/RECORD

Roger e Rodrigo Moreira contrataram um perito para analisar assinaturas feitas por Cid Moreira em documentos apresentados à justiça por Fátima Sampaio, mulher do jornalista, que morreu em outubro deste ano.

O perito Claudio da Silva Cordeiro constatou que algumas assinaturas do Cid eram falsas, inclusive do testamento que deixava os filhos de fora.

Eles protocolaram a análise do perito em um fórum de Petrópolis, no Rio de Janeiro, dizendo o seguinte ao juiz:

“Quando os filhos tomaram conhecimento que o pai CID MOREIRA não estava sendo bem cuidado pela ‘esposa’ e que os funcionários de CID haviam sido despedidos, os mesmos noticiaram tais fatos, inclusive afirmaram que estranhavam as assinaturas de CID nos seus documentos, informando inclusive que o próprio CID não sabia que tinham seus funcionários sido demitidos pela esposa.

‌



A partir daí, fora analisada a sequência de assinaturas de CID apresentada pela sua mulher em documentos diversos, e o expert constatou em parecer que são falsas, não partiram do punho do finado, inclusive aquelas apresentadas em procedimento criminal e até a assinatura deste ‘testamento’.

Das razões do incidente de falsidade e a suspensão do feito:

‌



Da mesma forma que o expert sinaliza que as assinaturas nas CTPS dos empregados de CID são falsas e as demais também, isso gera uma insegurança tremenda; sem contar que as testemunhas que assinaram o testamento são amigas íntimas de CID e de sua esposa, situação essa que gera também desconforto.

Requer, portanto, que seja instalado o incidente de falsidade, atacando a assinatura apresentada como se fosse de CID nesse procedimento criminal, situação essa, se confirmada as falsidades, prudente o arquivamento, sem contar que fabricar, exibir documento falso ou ideologicamente falso é crime!

‌



Exa., segundo o documento testamento, seria de suma importância realizar:

análise técnica da prenotação do ato cartorário Análise das Fichas do cartão de abertura de firma os selos e identificações no documento testamento. determinar a realização de perícia, com os especialistas da polícia grafotécnica para confirmar as falsidades.

Ao final comprovado que a assinatura de CID é falsa e que foi produzida e exibida pela viúva; que sejam tomadas as providências legais, bem como seja bloqueado o passaporte da viúva (uma vez que sua irmã mora no exterior) e instaurado procedimento criminal adequado a espécie.”

