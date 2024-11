Gisele Bündchen foi acusada de trair o marido com o pai de seu novo filho A modelo conheceu o atual namorado enquanto ainda era casada Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/10/2024 - 11h30 (Atualizado em 29/10/2024 - 11h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gisele é acusada de trair o marido com professor de jiu-jitsu Reprodução/Instagram

Gisele Bündchen está esperando um filho do lutador de jiu-jitsu brasileiro Joaquim Valente. Eles se conheceram em 2020, quando a ex-modelo se mudou para a Flórida, nos EUA, com a família. Ela ainda era casada com o jogador de futebol Tom Brady, pai de seus dois filhos. O ex-casal ficou junto por 13 anos.

Depois da separação, em 2022, Gisele continuou mantendo contato com Joaquim. Os dois até viajaram em companhia dos filhos dela antes de assumirem o namoro.

Em razão disso, ela foi acusada de trair o marido com o professor. O próprio Tom Brady teria desabafado sobre isso com amigos, segundo a imprensa internacional.

Os rumores dessa suposta traição ganharam força depois de vazar a informação de que o casamento dela com Tom Brady estava passando por uma forte crise antes de acabar.

‌



Gisele foi bastante criticada pelos fãs do jogador, que é um cara muito querido e conhecido nos EUA. Ela negou a traição, dizendo que era apenas amiga do lutador e professor de artes marciais.

Ela está com 44 anos e o namorado tem 35.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.