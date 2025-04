Glória Pires é ‘esquecida’ em especial, e marido se revolta em redes sociais Orlando Morais critica a curta participação de mulher em evento de emissora Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 29/04/2025 - 15h47 ) twitter

Gloria pires Reprodução Instagram

A atriz Glória Pires apareceu por pouco mais de 20 segundos no quadro “Encontro das Vilãs”, revivendo Raquel, de Mulheres de Areia, no especial de 60 anos da Globo, exibido ontem (28). Para uma artista com mais de cinco décadas de história na televisão, esse breve momento chamou a atenção de fãs e imprensa.

O desabafo veio do marido, Orlando Morais, em publicação no Instagram: “A Globo foi injusta com vc na festa dos 60 anos”.





Após gerar alvoroço com seu desabafo no Instagram, Orlando Morais decidiu explicar sua indignação ao portal LeoDias: “É uma indignação minha mesmo, ela nem se sente assim. Eu nunca falo nada, mas realmente a Glória passou 54 anos ali”, comentou indignado.

‌



Que torta de climão...

