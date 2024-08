Graciele faz acordo com nora de Zezé e aceita pedido de desculpas; processo judicial é arquivado Sentença foi proferida nesta segunda-feira (12) Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/08/2024 - 13h56 (Atualizado em 12/08/2024 - 13h56 ) ‌



Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda (à esq.) e Amabylle Eiroa e Igor Camargo (à dir.) Reprodução/Instagram Montagem/R7

A briga entre Graciele Lacerda e Amabylle Eiroa foi encerrada com um acordo judicial, depois de inúmeros bate-bocas em público na internet. A sentença saiu nesta segunda-feira (12) e o blog teve acesso ao conteúdo em que os advogados da noiva de Zezé afirmam que Amabylle, casada com Igor Camargo, filho do sertanejo, se retratou com Graciele.

Veja trecho da nota oficial:

“Foi celebrado acordo criminal entre Graciele Lacerda e Amabylle Eiroa, pelo qual Graciele aceitou o pedido de desculpas de Amabylle em razão dos seguintes fatos:

a) ter acusado Graciele de “agredir” pessoas relacionadas à família Camargo por meio de perfis fakes no Instagram; e

b) ter chamado Graciele de “maquiavélica manipuladora” e “suja, baixa, doente, narcisista”.

A declaração dos advogados diz ainda que “Graciele declara que aceitou a retratação visando pôr fim às discussões havidas entre ambas, as quais geraram significativo abalo em seu seio familiar”.

Tudo começou quando a nora de Zezé veio a público dizer que Graciele fez um perfil falso, chamado Priscila Dantas, para atacar a família Camargo nas redes sociais.